I-a scos Mourinho din Europa League fara sa apuce sa joace cu Tottenham?! "S-a discutat mult despre meciul ala!" Reactia SINCERA a lui Chindris dupa infrangere

Botosani a fost eliminata din al doilea tur al preliminariilor Europa League si a ratat sansa de a juca cu Tottenham.

Echipa lui Croitoru a inceput meciul cum nu se poate mai slab, incasand un gol inca din primele minute, iar jucatorii lui Botosani nu au reusit sa intoarca rezultatul, desi in a doua repriza au jucat peste 25 de minute in superioritate numerica.

Andrei Chindris a vorbit la finalul meciului despre infrangerea suferita, dar si despre jocul echipei si a dezvaluit ca posibilitatea unui meci cu Tottenham i-ar fi afectat pe jucatori.



"O seara cat se poate de trista, toti ne doream victoria, am inceput meciul prost si nu am reusit sa ne revenim. Am dominat, am avut cateva situatii foarte clare, dar nu stiu ce sa spun.

Poate sa fie un factor mental meciul cu Tottenham, s-a discutat mult despre el, insa nu este o scuza.

Nu se astepta nimeni sa fim eliminati, e fotbal, se poate intampla orice. Am dominat in meciul acesta, dar nu am reusit sa inscriem. Proabil a lipsit putina dinamica, mai multa dinamica in fata si limpezime la finalizare.

Suntem foarte suparati, toti ne doream sa mergem mai departe, sa jucam un meci cu Tottenham, dar din pacate, s-a incheiat aici.

Putem sa reeditam performanta, avem un lot bun, avem momente cand nu jucam cum vrem noi, dar si momente cand jucam foarte bine", a spus Andrei Chindris la finalul meciului.