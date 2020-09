Ajunge Chindris la RB Salzburg? Austriecii cauta cu disperare un fundas central tanar si ieftin

Fundasul lui FC Botosani s-a mai aflat pe lista campioanei Austriei si la finalul sezonului trecut.

Salzburg este lider in Osterreichische Bundesliga, cu 6 puncte dupa doua etape. Insa, la nivel de lot, antrenorul Jesse Marsch trece prin momente grele, avandu-i accidentati pe fundasii centrali Maximilian Wober si Oumar Solet, in timp ce Andre Ramalho e suspendat. La ultima partida, cu Rheindorf Altach, "taurii" i-au folosit in centrul defensivei pe Jerome Onguene si pe Albert Vallci, dar oficialii clubului mai cauta inca o solutie ieftina pentru acest inceput de sezon, un jucator tanar cu potential de crestere. Daca nu vor reusi sa acopere rapid postul deficitar, Salzburg va trebui sa il recheme pe Luca Meisl, imprumutat pentru acest sezon la SV Reid.

Sport.ro a mai scris, in urma cu patru luni, despre interesul lui RB Salzburg pentru Chindris. Mutarea fundasului de FC Botosani si de la nationala U21 ar putea fi facilitata de impresarul austriac de origine romana Niki Disaga. Se pare ca FC Botosani ar cere in schimbul sau, pentru o mutare in strainatate, 1.5 milioane de euro, plus bonusuri de performanta si un procent dintr-un viitor transfer. De internationalul de tineret s-au mai interesat, in ultimul an, cluburi din Grecia, Spania, Italia, Belgia, Rusia, Turcia si Germania.