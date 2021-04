EXCLUSIV | "Nu ai cum sa il chemi la nationala, nici santajat!" Mironica si Marcel Puscas, atac la Mutu dupa meciurile de la Euro: "Nu stiu la ce s-a uitat Adi Mutu!"

Nici Adrian Mutu nu a scapat de critici dupa meciurile de la Euro!

Selectionerii nationalelor, Adrian Mutu si Mirel Radoi au fost criticati pentru jucatorii convocati pentru meciurile din luna martie, dar si pentru alegerile facute pentru primul 11.

Invitat special in emisiunea moderata de Mihai Mironica, 'Ora exacta in sport', Marcel Puscas a comentat problemele din atacul Romaniei, mentionand ca nu intelege decizia lui Mutu de a-l folosi pe Adi Petre.

Mironica a intervenit, accentuand si el aceeasi idee, criticand convocarea lui Petre la echipa nationala, in contextul in care nu a reusit sa mai dea randament de mai bine de un an.

Marcel Puscas: Nu e problema ca atacantii nationalei de acum au dat impreuna 20 de goluri, spre deosebire de Marica si Mutu, care au impreuna 60 de goluri la nationala. Problema e ce vine din urma. Ma uit la echipa nationala de tineret, faptul ca Mutu il foloseste pe Adi Petre.

Mironica: Suntem absurzi, de aia il folosim pe Adi Petre. Nu stiu la ce s-a uitat Adi Mutu. Daca ne uitam la toate meciurile din Liga 1 transmise integral, etapa de etapa, nu ai cum, nici santajat sa il chemi pe Adrian Petre la echipa nationala. Cum sa il chemi pe Adrian Petre la nationala?

Cum sa il titularizezi, tu, Mirel Radoi, pe Florinel Coman, care are jumatate din golurile marcate de un coechipier de-al lui, care e tinut in tribuna din cauza ca e semnat de Anamaria Prodan.

Puscas: Ce punem noi la nationala mare? Se lasa Keseru maine. De 5 ani avem regula U21, in 5 ani puteai sa te misti, sa gasesti un Havertz ceva, un Mbappe. Problema e la felul in care se lucreaza.