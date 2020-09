EXCLUSIV! Valeriu Iftime in vinde si pe Andrei Chindris! "O sa invat geografie cu transferul lui Chindris. Toate tarile il vor!"

Valeriu Iftime a fost invitat special la emisiunea Ora Exact in Sport de pe PRO X.

Andrei Chindris a fost dorit cu insistenta de Gigi Becali in trecut, dar latifundiarul din Pipera nu s-a inteles cu Valeriu Iftime. Fundasul in varsta de 21 de ani putea ajunge in Belgia, la Mouscron, dar transferul nu s-a concretizat din cauza pandemiei de coronavirus

Finantatorul moldovenilor sustine ca a avut multe oferte pentru Chindris, dar nu s-a concretizat niciuna. Cu toate acestea, el este singur ca il va vinde pana la sfarsitul perioadei de transferuri.

De asemenea, Valeriu Iftime a declarat ca are oferte pentru mai multi jucatori:Marko Dugandzic, Ofosu si Harut, dar pe cel din urma nu are de gand sa il vanda.

"O sa invat geografie cu transferul lui Chindris, geografia Europei. Toate tarile il vor pe Chindris, dar ce ma bucura foarte tare este este ca Andrei nu pare afectat, joaca, merge mai departe, el isi face jocul si parerea mea este ca va pleca pana la finalul acestei perioade de transferuri, dar nu am ceva sigur acum ca sa va spun.

La telefoane e ordine, Andrei Chindris, Marko Dugandaic, Ofosu si normal ca am uitat de Harut, dar la el este ichisa cutia postala. Nu primesc scrisori de intentie", a declarat Iftime pentru PRO X.