Motivul uluitor pentru care un fotbalist roman nu ar fi fost convocat de Mutu la U21 desi joaca in unul dintre campionatele de top ale Europei: "E persona non-grata la FRF!"

Absenta lui Alex Dobre din lotul convocat de Adrian Mutu pentru EURO U21 a surprins multa lume.

Extrema stanga de 22 de ani s-a transferat la inceputul sezonului de la Bournemouth la Dijon. Dobre a jucat in acest sezon nu mai putin de 16 meciuri in Ligue 1, insa nu a reusit sa marcheze sau sa ofere vreun assist.

Chiar si asa, faptul ca evolueaza constant la o echipa din prima liga din Franta i-a facut pe foarte multi sa creada ca el nu va lipsi din lotul deplasat de echipa nationala U21 in Ungaria pentru Campionatul European.

Acest lucru insa nu s-a intamplat, iar o persoana apropiata Federatiei Romane de Fotbal a dezvaluit pentru ProSport motivul care a stat in spatele deciziei luate de Mutu. Persoana respectiva a spus ca decizia ca Dobre sa nu fie convocat a fost provocata de declaratiile pe care tatal sau le-a facut de-a lungul timpului la adresa FRF.

"Va dati seama ca Alex e un baiat ok, joaca bine, chiar daca echipa unde e nu prea are rezultate. Totusi e prima liga din Franta. O liga mult peste ce e in Liga 1. Singura mare problema a lui Alex a fost tatal lui. A avut mai multe declaratii prin care a atacat Federatia.

De altfel, tatal lui Alex e persona non-grata la FRF si el stie bine asta. Poate doar evolutiile extrem de bune si constante vor obliga viitorii selectioneri de la prima reprezentativa sa-l convoace, pentru ca acesta este ultimul an in care Alex mai poate juca pentru U21", a spus persoana respectiva sursei citate.