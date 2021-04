"Mutu si Radoi ar face, impreuna, un antrenor perfect!" Verdictul dat de Gabi Balint dupa ultimele rezultate ale Romaniei 

Fostul international a fost cinic si a descris situatia in care se afla echipele nationale.

Balint l-a evaluat pe selectionerul U21, Adrian Mutu, dupa ce tinerii tricolori nu au reusit calificarea in sferturile de finala ale Campionatului European U21, in ciuda faptului ca au fost neinvinsi in grupe.

"9? E marinimos, eu nu le-as da nota 9, poate un 7,5. Mutu si Radoi ar face, impreuna, un antrenor perfect. Au de invatat unul de la celalalt. In repriza a doua risca o infrangere. Germania nu a fost Germania la care ne asteptam. Ori a suferit si ea fizic, ori asta e nivelul la U21 in momentul asta, si noi puteam profita.

Putea sa-l schimbe pe Petre mult mai devreme, putea sa-l bage pe Octavian Popescu. L-as fi vrut pe Mutu ala tupeist, care realiza niste actiuni bune, marca goluri. Acesta ar fi Mutu pe care l-as dori eu si ca antrenor", a spus Gabi Balint, la digisport.

La conferinta, Adrian Mutu a fost provocat sa dea o nota lotului pe care l-a avut la dispozitie la Euro: Baietilor le-as dat nota 9, mie nu-mi pot da nota, sunt subiectiv".