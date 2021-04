"Acum poate-l pune pe Mutu la nationala si-l strica si pe el!" Lupescu, atac dupa dezastrul cu Armenia!

Ionut Lupescu ii ataca pe sefii FRF pentru alegerile facute pe banca nationalei.

Nici Contra, nici Radoi nu sunt potriviti sa fie selectioneri, crede fostul mijlocas.

Lupescu cere un nume mare pe banca Romaniei. Spune ca se asteapta ca urmatorul antrenor al Romaniei sa fie insa Adrian Mutu, actualul selectioner de la U21.

"De vreo cativa ani tot spunem ca n-am fost niciodata asa slabi. Degeaba vorbim, daca masurile care se iau sunt in contradictoriu cu ce se intampla in lumea normala a fotbalului. Sunt oameni care nu se pricep, se iau decizii dupa care se ajunge la meciuri ca cel de ieri. Lumea nu intelege ce inseamna sa conduci o nationala, da? Cand vrei sa promovezi tineri, iti trebuie oameni cu experienta pe banca. La nationala trebuie sa fie oamenii cei mai competenti sau care au ceva in spate.

Imi pare rau ca Radoi a acceptat sa vina, el poate sa fie un antrenor de viitor. Dar, cand nu ai nimic in spate, e o palarie putin prea mare. Federatia a luat masura de nationala. L-au pus pe Contra, nu cred ca era pregatit de nationala, apoi Radoi, acum poate-l pune pe Mutu. Avem antrenori cu potential, dar se strica pentru ca ei nu iau calea pe care ar trebui s-o ia. Sa mearga mai departe Radoi, ce sa faca? Asta e situatia. Parerea mea am spus-o acum cateva luni, dinaintea meciului cu Islanda", a spus Lupescu la Digisport.