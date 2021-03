EXCLUSIV | "Asta le-a lipsit! Altceva nu avem ce sa le reprosam baietilor!" Ce ar fi trebuit sa faca jucatorii lui Mutu in meciul cu Germania pentru a castiga

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Echipa U21 a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Europeanului de tineret, desi nu a pierdut niciun meci in faza grupelor.

Dupa duelul cu Germania U21, incheiat cu scorul de 0-0, Gica Craioveanu a vorbit despre ceea ce le-a lipsit jucatorilor lui Adrian Mutu in meciul decisiv pentru calificarea in Final 8.

"Cred ca ne-a lipsit poate putin mai multa rautate si mai ales spre final cand trebuia sa riscam mai mult. Nici ei nu au o echipa... Nu m-au impresionat absolut deloc. Poate sa fie fizic o echipa foarte buna, dar nu stiu nici ei sa domine jocul.

N-am riscat, parea ca ne multumim cu egalul si sincer, cred ca era echipa de batut. Cred ca a depins de noi, de atitudinea noastra, si am avut prea putine ocazii... Asta mi-ar fi placut, sa ii muscam, sa ne ducem peste ei!

Oricum nu prea ai ce sa le reprosezi baietilor, poate doar ca le-a lipsit rautatea la final", a declarat Gica Craioveanu la Pro X.

Fostul mare international a spus si cine este fotbalistul care i-a placut in meciurile jucate de "tricolorii mici" in Ungaria in aceasta luna, punctand si o greseala pe care o fac patronii romani atunci cand vor sa transfere un jucator in strainatate.

"Ciobanu mi se pare un jucator foarte bun, stie sa joace, sa conduca o echipa in teren. Mi se pare un jucator foarte bun, dar noi tindem sa vindem jucatori in tari de mana a doua sau a treia fotbalistica la o varsta frageda, iar acei copii se pierd.

Un jucator de la U21 trebuie vandut in momentul in care ajunge la echipa mare, nu la 17 ani in Turcia", a adaugat Craioveanu.