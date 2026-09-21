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EXCLUSIV | „De el îmi place cel mai mult!” Cine este antrenorul român care îl inspiră pe „Miță” Iosif

EXCLUSIV | „De el îmi place cel mai mult!” Cine este antrenorul român care îl inspiră pe „Miță” Iosif

EXCLUSIV | „De el îmi place cel mai mult!” Cine este antrenorul român care îl inspiră pe „Miță” Iosif

EXCLUSIV | „De el îmi place cel mai mult!” Cine este antrenorul român care îl inspiră pe „Miță” Iosif

EXCLUSIV | „De el îmi place cel mai mult!” Cine este antrenorul român care îl inspiră pe „Miță” Iosif

Miță Iosif, complimentat înainte de duelul cu FCSB: „Are atâta minte grasul ăsta, de neînchipuit!”

Dunărea Călărași, victorie la primul meci cu Miță Iosif pe bancă

Miță Iosif a devenit antrenor al echipei Dunărea Călărași, în urmă cu câteva zile. El a reușit să câștige meciul de debut pe banca "galben-albaștrilor", luând trei puncte în deplasare, contra Gloriei Băneasa, scor 2-0 (Răzvan Vîlea 61, Daniel Constantin 67).

Formația călărășeană evoluează în Liga a 3-a, în acest moment ocupând locul al 10-lea în Seria 4, cu doar trei puncte acumulate după patru etape disputate. Seria este condusă de Agricola Borcea (12 puncte în 4 meciuri / golaveraj 11-4), echipă antrenată de Marius Bratu și cu Sebastian Ghinga, Denis Ispas, Cristian Delciu și Rafaelle Stroe în lot.

Dunărea are ca obiectiv menținerea în eșalonul al treilea, lotul de jucători cuprinzând nume precum Bogdan Vişan, Daniel Bîrzu, Răzvan Țurcan, Bogdan Miu, Raul Oprea, Mario Aioanei, Bogdan Călin, Eugeniu Gliga, Mihăiță Năstase și Dragoș Lazăr.

Miță Iosif, unul dintre antrenorii excentrici din fotbalul românesc

Mihai "Miță" Iosif (51 de ani) este născut în București și a jucat ca mijlocaș la FC Rapid București (1989-1995 / a debutat în Divizia B la doar 16 ani), FC Dinamo București (1995-1996 / a evoluat doar un sezon, fiind dat la schimb, împreună cu Irinel Voicu, pentru Cătălin Hîldan și Cezar Dinu), Chindia Târgoviște (1996-1998 / a făcut parte din echipa supranumită "Micul Ajax", avându-i coechipieri pe Cătălin Grigore, Adrian Bogoi, Ioan Ceaușu, Cristian Bălașa, Remus Gâlmencea, Leo Strizu, Vasile Bârdeș, Cristinel Țermure, Laurențiu Reghecampf) și FC Drobeta-Turnu Severin (1998-1999). Are în palmares promovări în Liga 1 (ca jucător - 1989-1990, 1995-1996) și Cupa Ligii (1995-1996).

Și-a început cariera de antrenor la Centrul de Copii și Juniori a clubului FC Rapid, fiind promovat apoi ca secund al lui Dan Alexa la echipa de seniori (2015–2016). Un an mai târziu a fost numit antrenor principal la AFC Rapid (a promovat echipa în Liga 4), apoi a lucrat la Academia Rapid / FC Rapid 1923 (director tehnic, antrenor echipa secundă, antrenor secund, antrenor principal la seniori).

A reușit să promoveze trupa giuleșteană în Liga 1 (2020-2021), ulterior lucrând pentru Minaur Baia Mare (octombrie 2022 - martie 2023), ACS FC Dinamo (iulie 2024 - decembrie 2024) și FC Voluntari (ianuarie 2025 - aprilie 2025). Este cunoscut în fotbalul românesc pentru declarațiile sale bombastice, deseori citând versuri din poezii sau prezentând puncte de vedere filosofice sau originale despre viață și fotbal.

Fiul său, Sabin Iosif (24 de ani), evoluează ca mijlocaș la USD Castelnuovo Garfagnana în Eccellenza Toscana, liga a 5-a din Italia.