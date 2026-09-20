Bucureștenii au deschis scorul prin Pascual în minutul 12, iar Mărginean a dublat avantajul alb-roșiilor în minutul 43.

Alibec s-a luat la bătaie cu Armstrong

A fost haos la pauza meciului. În drum spre vestiare, Danny Armstrong, atacantul lui Dinamo, a intrat într-un conflict fizic cu Denis Alibec.

Din informațiile Sport.ro, în încăierare, atacantul celor de la Farul l-a lovit cu capul în figură pe jucătorul lui Dinamo, care s-a prăbușit la podea.

Ca urmare, arbitrul Marian Barbu i-a arătat cartonașul roșu lui Denis Alibec. De altfel, Armstrong a văzut cartonașul galben după încăierarea de la vestiare.