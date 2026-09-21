Anamaria Prodan l-a reprezentat până de curând pe Nicolae Stanciu. De fapt, agentul FIFA l-a transferat pe Nicolae Stanciu în China, acolo unde internaționalul român este mare vedetă și impresionează meci de meci.

Cei doi au întrerupt colaborarea recent, însă Anamaria Prodan a transmis că Stanciu va rămâne întotdeauna un jucător important în CV-ul său. Recent s-a discutat despre o posibilă revenire a mijlocașului în România, la U Cluj.

Anamaria Prodan a comentat vestea și a mărturisit că dacă ar fi în poziția să îi dea un sfat lui Stanciu, i-ar spune să se gândească la familia sa și să nu părăsească încă fotbalul chinez, având în vedere salariul uriaș pe care îl încasează la Dalian Yingbo.

”Nu știu ce face Stanciu, habar nu am. Eu cred că mai stă. Nu știu ce să zic, de aia nu vreau să vorbesc. Nu mi-a zis un cuvânt. Are un salariu foarte mare și este cel mai bun jucător din acest moment din China. La salariul pe care îl are, eu, dacă aș fi în locul lui, aș trage cu dinții încă un an, doi, trei, cinci, cât mai pot, să fac bani pentru copiii mei. L-aș sfătui să stea acolo unde câștigă foarte mulți bani. Are două fetițe superbe, trebuie să le facă un viitor.

Să stea cât de mult poate acolo unde câștigă bani. Mai are câțiva ani de fotbal, în anii ăștia poate să strângă câteva milioane. În România nu vedeți cum e? Vii pe un sfert de salariu și te înjură toată lumea. Nu, eu nu aș face așa ceva. În momentul în care ai copii, ai și responsabilități. Eu nu aș face așa ceva niciodată, să mă întorc de undeva unde sunt rege și milionar să mă înjure toată lumea în România. Niciodată nu aș face așa ceva”, a spus Anamaria Prodan pentru PRO TV și Sport.ro.