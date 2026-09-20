Fotbalistul împrumutat de la echipa patronată de Gigi Becali și-a făcut debutul în partida disputată de Levadiakos contra lui Olympiacos, scor 0-1.

Octavian Popescu a început partida pe banca de rezerve, dar Elias Charalambous l-a trimis în teren în minutul 54, în locul lui Georgios Vrakas.

Mijlocașul nu a reușit să o ajute prea mult pe Levadiakos, iar Olympiacos a marcat unicul gol al partidei în minutul 90+2 prin Saliakas.

La finalul meciului, Charalambous a recunoscut că este nemulțumit de felul în care arată ofensiva lui Levadiakos, dar a transmis că este convins de faptul că lucrurile se vor rezolva după pauza competițională.

”Știam că va fi un meci dificil. Când creezi atât de multe ocazii cu Olympiacos și nu marchezi, există o probabilitate mare să primești un gol. Le-am creat multe probleme celor de la Olympiacos, dar, când nu marchezi, din păcate pentru noi, am primit gol.

Continuăm să muncim. Arătăm că progresăm. Am avut un program dificil. Acum este momentul să începem să strângem puncte. Trebuie să marcăm mai ușor, pentru ca acestea să vină. Ne creăm ocazii, dar, din păcate, nu reușim să le fructificăm.

Dacă ținem cont de adversarul împotriva căruia am jucat astăzi, am făcut un efort extraordinar. Am dat tot ce am avut pentru a obține un punct. Sunt mulțumit de efortul depus, nu de rezultat. Pauza ne va ajuta”, a spus Charalambous.