GALERIE FOTO „Regina Ungariei” are doar 21 de ani și este campioană națională la atletism: „Ești cea mai frumoasă!”

„Regina Ungariei” are doar 21 de ani și este campioană națională la atletism: „Ești cea mai frumoasă!” Atletism
SPORT.RO
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Alexa Sulyan are doar 21 de ani, este specializată în probele de 100 și 200 de metri și reprezintă MATE-Godollo EAC.

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Alexa Sulyan
Din articol

Alexa Sulyan este urmărită de aproape 20.000 de persoane pe Instagram, iar postările sale strâng numeroase reacții din partea fanilor. „Regina Ungariei”, „Ești prea frumoasă!”, „Cea mai drăguță alergătoare!” și „Ia-mă acasă!” sunt câteva dintre comentariile primite de sportivă.

A cucerit argintul european și este deține recordul național la 200 metri

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Atleta născută pe 17 aprilie 2005, la Budapesta, are rezultate impresionante. În 2023, a câștigat medalia de argint la Campionatele Europene U20 de la Ierusalim, în proba de 200 de metri, cu timpul de 23,26 secunde. În același an a stabilit recordul național U20 al Ungariei la 200 de metri, cu 23,12 secunde.

În 2025, Sulyan a cucerit primul său titlu național individual la seniori, la 200 de metri, în competiția indoor de la Nyiregyhaza. Cu acea ocazie, a stabilit și recordul național absolut al Ungariei în sală, cu 23,38 secunde. Are în palmares și titluri naționale la ștafeta de 4x100 de metri.

Sulyan a participat și la Campionatele Europene de la Roma din 2024, unde a ajuns în semifinalele probei de 200 de metri. Totodată, a concurat la Campionatele Mondiale de la Budapesta și la Mondialele U20 de la Lima.

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