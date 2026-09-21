Antrenorul care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la FCSB a reușit să câștige un singur punct în ultimele cinci meciuri, iar fanii și Gigi Becali și-au pierdut răbdarea.

Gigi Becali exclude ca Marius Baciu să rămână în altă funcție la FCSB

Patronul roș-albaștrilor a anunțat că a bătut palma cu Laurențiu Reghecampf, iar antrenorul va prelua echipa după ce își va rezolva situația contractuală cu Esperance Tunis. Patronul de la FCSB a avut luni seară o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, unde a vorbit atât despre numirea lui Reghe, dar și despre Marius Baciu.

Becali a dezvăluit că a discutat doar la telefon cu Baciu, care i-a transmis că regretă că nu a putut face mai mult la FCSB. Finanțatorul de la FCSB a spus și dacă există vreo șansă ca, după venirea lui Reghecampf, Marius Baciu să rămână la echipă, dar în altă funcție.

”Nu v-ați gândit să-i oferiți un post în club?”, a fost întrebarea primită de Gigi Becali din partea moderatorului Andrei Grecu.

Patronul de la FCSB a preferat să ocolească răspunsul, dând de înțeles că nu se pune problema de un astfel de lucru: ”Păi nu avem atâți... ce să fac... Altă întrebare!”.