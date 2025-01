Divizionara secundă FC Voluntari a pierdut primul amical din cantonamentul din Antalya și primul meci sub comanda noului antrenor principal, fostul rapidist Mihai ”Miță” Iosif, venit de la ACS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea din Liga 3.

A fost 1-3 cu Mlada Boleslav, golul ilfovenilor fiind marcat de Doru Andrei.

Primul ”unsprezece” aliniat de Mihai Iosif: Chirilă - Gîț, Armaș, Garutti, D. Andrei - Merloi, Carnat, Toma, Pandele - Nemec, Șuteu.

FC Voluntari - Mlada Boleslav 1-3



”Sub soarele cald al Antalyei, băieții noștri au dat startul pregătirilor cu un antrenament intens și dinamic. Energia, concentrarea și dedicarea au fost la cote maxime, iar atmosfera de pe teren a fost una extraordinară!

Fiecare antrenament ne va aduce mai aproape de forma dorită pentru meciurile care urmează.

FC Voluntari a debutat în seria meciurilor amicale din cadrul cantonamentului din Antalya cu o partidă împotriva echipei FK Mlada Boleslav, ocupanta locului 6 în prima ligă a Cehiei și participantă în UEFA Conference League. Partida s-a încheiat cu scorul de 1-3, după ce la pauză scorul a fost egal, 1-1.

Echipa noastră a avut o primă repriză foarte bună, reușind să impresioneze prin organizare, intensitate și câteva faze spectaculoase. Doru Andrei a marcat un gol deosebit, încheind o acțiune bine construită de întregul compartiment ofensiv. Totodată, echipa a demonstrat o atitudine combativă pe teren.

În repriza a doua, staff-ul tehnic a făcut mai multe schimbări pentru a oferi minute jucătorilor tineri și a testa noi formule de joc. Pentru adversari au înscris Pulkrab Matej (2 goluri) și Langhamer Daniel”, a informat FC Voluntari.

Ce a declarat Mihai Iosif după primul meci ca principal la Voluntari



„A fost un meci de pregătire foarte bun. Să nu uităm că Mlada Boleslav este o echipă de pe locul 6 în prima ligă a Cehiei, participantă în Conference League. Am avut o primă repriză foarte bună, scorul fiind 1-1, iar în partea a doua a jocului, pe lângă jucătorii experimentați, am dorit să vedem și câțiva tineri la lucru. Echipa am simțit-o motivată, dar evident că mai avem de pus la punct anumite lucruri.

Referindu-se de obiectivele clubului din perioada imediată, antrenorul nostru a declarat: “Vorbim în fiecare zi cu toții că trebuie să facem totul pentru a readuce Voluntariul în prima ligă. Va fi o perioadă grea pentru toată lumea, dar de aceea suntem aici, să facem totul cât putem de bine. Mai este o lună până la începerea campionatului și sperăm să readucem zâmbetul pe chipul tuturor. Doar împreună putem reuși!”, a declarat la finalul partidei de pregătire Mihai Iosif.

Foto și info: FC Voluntari