Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1

Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1.

Cei trei vor vorbi despre cariera fostului dinamovist, care a mai trecut pe la Sportul Studențesc, ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați.

În prezent, Răzvan Patriche este antrenor secund la ACS Sportul Studențesc București la Liga 5, unde antrenor principal este Tiberiu Bălan.