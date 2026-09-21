Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1
Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1.
Cei trei vor vorbi despre cariera fostului dinamovist, care a mai trecut pe la Sportul Studențesc, ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați.
În prezent, Răzvan Patriche este antrenor secund la ACS Sportul Studențesc București la Liga 5, unde antrenor principal este Tiberiu Bălan.
Fața la Joc! - O nouă ediție spectaculoasă
Fața la Joc! revine cu o nouă ediție în care fotbalul, poveștile și umorul se îmbină într-un format relaxat. Costin Ștucan îi are alături pe invitații săi pentru discuții directe, fără ocolișuri, despre cele mai importante subiecte ale momentului.
Cătălin Oprișan completează atmosfera cu povești, statistici și momente savuroase. Emisiunea poate fi urmărită pe VOYO SPORT 1, iar Sport.ro va prezenta cele mai interesante declarații și subiecte discutate în platou.