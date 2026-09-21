LIVE VIDEO Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1

Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1 Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fața la Joc este luni, de la ora 20:30, LIVE pe VOYO SPORT 1.

TAGS:
costin stucanCatalin Oprisanfata la jocvoyo sportVOYO SPORT 1
Din articol

Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1 

Costin Ștucan și Cătălin Oprișan îl au invitat pe Răzvan Patriche la Fața la Joc, de la 20:30, pe VOYO SPORT 1.

Cei trei vor vorbi despre cariera fostului dinamovist, care a mai trecut pe la Sportul Studențesc, ASA Tg. Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni și CS Afumați.

În prezent, Răzvan Patriche este antrenor secund la ACS Sportul Studențesc București la Liga 5, unde antrenor principal este Tiberiu Bălan.

Fața la Joc! - O nouă ediție spectaculoasă

Fața la Joc! revine cu o nouă ediție în care fotbalul, poveștile și umorul se îmbină într-un format relaxat. Costin Ștucan îi are alături pe invitații săi pentru discuții directe, fără ocolișuri, despre cele mai importante subiecte ale momentului.

Cătălin Oprișan completează atmosfera cu povești, statistici și momente savuroase. Emisiunea poate fi urmărită pe VOYO SPORT 1, iar Sport.ro va prezenta cele mai interesante declarații și subiecte discutate în platou.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
Un șef de stat din Europa uimește: „Majoritatea aliaților din NATO nu pot respinge un atac cu rachete din partea Rusiei”
ARTICOLE PE SUBIECT
Fața la Joc! a fost în direct pe VOYO SPORT 1, cu Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și George Vintilă
Fața la Joc! a fost în direct pe VOYO SPORT 1, cu Costin Ștucan, Cătălin Oprișan și George Vintilă
Claudiu Niculescu a fost invitatul lui Costin Ștucan la „Fața la joc!”
Claudiu Niculescu a fost invitatul lui Costin Ștucan la „Fața la joc!”
Nana Falemi, invitat la ”Fața la joc!”, pe VOYO SPORT 1!
Nana Falemi, invitat la ”Fața la joc!”, pe VOYO SPORT 1!
Ionuț Chirilă a fost alături de Ștucan și Oprișan la ”Fața la joc!”, pe VOYO SPORT 1
Ionuț Chirilă a fost alături de Ștucan și Oprișan la ”Fața la joc!”, pe VOYO SPORT 1
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO! Andreea Hanca și Lucian Viziru, invitații lui Costin Ștucan
Fața la Joc, la PRO TV și VOYO! Andreea Hanca și Lucian Viziru, invitații lui Costin Ștucan
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Steaua a câștigat cu 48-1 în deplasare. La fotbal! Ce echipă de elită a fost victima grupării din Ghencea
Steaua a câștigat cu 48-1 în deplasare. La fotbal! Ce echipă de elită a fost victima grupării din Ghencea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Culisele revenirii lui Reghecampf la FCSB: cum a fost convins antrenorul de Gigi Becali

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Ciprian Marica știe cine va fi noul antrenor de la FCSB: ”Am un 'feeling'”

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Octavian Popescu a debutat la Levadiakos! Cum s-a încheiat meciul cu Olympiacos și nota primită de fotbalistul venit de la FCSB

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Anamaria Prodan a aflat că Reghecampf revine la FCSB și a reacționat categoric

Reacția lui MM Stoica, după ce FCSB a fost spulberată la Craiova

Reacția lui MM Stoica, după ce FCSB a fost spulberată la Craiova

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit

Răzbunarea lui „Reghe“: revenirea sa la FCSB, o „palmă“ grea pentru cei care l-au umilit



Recomandarile redactiei
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
Gigi Becali anunță o afacere de senzație: 5.000.000€ + Daniel Bîrligea!
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
E gata! Tunisienii au dat de „Reghe“ și l-au întrebat dacă rămâne la Esperance sau merge la FCSB: „A confirmat“
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Gigi Becali a spus-o clar! Condiția pe care i-a pus-o lui Laurențiu Reghecampf: „Ce, sunt nebun?”
Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii
Cristi Chivu le-a dat „teme de vacanță” starurilor de la Inter: ce trebuie să facă jucătorii
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Dezastru la Tottenham! Roberto De Zerbi, ca și demis? Premier League, exclusiv pe VOYO
Alte subiecte de interes
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de Drita - FCSB: "Miza este mare"
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de Drita - FCSB: "Miza este mare"
Adi Mutu a spus ce părere are despre videoclipul viral cu el pe internet: ”Happy birthday, loco!”
Adi Mutu a spus ce părere are despre videoclipul viral cu el pe internet: ”Happy birthday, loco!”
Cătălin Oprișan, apariție formidabilă în platou după Spania - Franța. Cu ce s-a îmbrăcat
Cătălin Oprișan, apariție formidabilă în platou după Spania - Franța. Cu ce s-a îmbrăcat
Studioul UEFA EURO 2024, lider absolut de audiență în fiecare seară de meciuri, la PRO TV!
Studioul UEFA EURO 2024, lider absolut de audiență în fiecare seară de meciuri, la PRO TV!
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Florentin Petre, invitat în emisiunea Fața la Joc, de la 23:00, pe Pro TV și VOYO
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
Adrian „Maradona” Mutu recunoaște că a marcat un gol cu mâna în Premier League. De ce purta un bandaj când juca la Chelsea
CITESTE SI
Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

stirileprotv Un agent de pază a fost grav rănit după ce a încercat să urce într-un tren aflat în mișcare

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

stirileprotv Industria AI, zguduită în doar zece zile. Cercetătorii au demisionat, avertizând asupra unor riscuri existențiale

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!