După Rapid, unde a bifat 42 de apariții pe banca tehnică, Miță Iosif le-a antrenat pe Minaur Baia Mare (2022-2023), ACS FC Dinamo (iulie 2024 - decembrie 2024) și FC Voluntari (ianuarie 2025 - aprilie 2025).

Miță Iosif își pregătește revenirea în antrenorat: ”Play-off și apoi promovare”

La mai bine de un an de la ultimul angajament, Miță Iosif a evidențiat că e pregătit să revină în antrenorat. El are și licența PRO, obținută în urmă cu un an și jumătate.

Iosif a evidențiat că a mai purtat negocieri în ultimele luni, dar că nicio discuție nu s-a concretizat din cauza obiectivelor impuse.

”Eu sunt pregătit. Aștept momentul oportun. Am primit niște telefoane, dar nu s-a concretizat nimic.

E legat de chestii minore. Nu e nimic legat de chestiuni financiare. E vorba în primul rând despre obiective. Eu doresc să am un obiectiv bine trasat.

u vreau să intru în play-off și apoi să promovez. Asta e ceea ce îmi doresc eu. Eu îmi doresc mult mai multe”, a spus Miță Iosif, potrivit Digi Sport.

Ca jucător, Miță Iosif și-a făcut junioratul la Rapid, a evoluat la prima echipă a giuleștenilor, dar și la Dinamo, respectiv CS Târgoviște și FC Drobeta, unde și-a agățat ghetele în cui în 1998.