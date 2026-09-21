Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al FCSB-ului. Ceea ce confirmă anunțul lui Gigi Becali de ieri.

Revenit la Esperance Tunis în iunie – a mai fost aici, între noiembrie 2024 – martie 2025 -, „Reghe“ ar urma să-și rezilieze contractul, plătind suma de 150,000 de dolari. Aceasta echivalează cu trei salarii. Această condiție a fost prevăzută în actualul acord cu formația tunisiană pentru o eventuală reziliere a contractului înainte de termen.

În urma cu scurt timp, jurnaliștii de la Taraji News, site care acoperă știrile legate de Esperance Tunis, au dat de Reghecampf și au obținut reacția acestuia privind speculațiile din ultimele ore.

„Reghecampf a confirmat că va merge la FCSB“, a anunțat sursa citată.