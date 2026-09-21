Laurențiu Reghecampf va fi noul antrenor al FCSB-ului. Ceea ce confirmă anunțul lui Gigi Becali de ieri.
Revenit la Esperance Tunis în iunie – a mai fost aici, între noiembrie 2024 – martie 2025 -, „Reghe“ ar urma să-și rezilieze contractul, plătind suma de 150,000 de dolari. Aceasta echivalează cu trei salarii. Această condiție a fost prevăzută în actualul acord cu formația tunisiană pentru o eventuală reziliere a contractului înainte de termen.
În urma cu scurt timp, jurnaliștii de la Taraji News, site care acoperă știrile legate de Esperance Tunis, au dat de Reghecampf și au obținut reacția acestuia privind speculațiile din ultimele ore.
„Reghecampf a confirmat că va merge la FCSB“, a anunțat sursa citată.
Reghecampf, urmează ședința cu președintele Hamdi Meddeb
Înainte de a sosi în România, miercuri, noul antrenor al FCSB-ului trebuie să aibă o ultima întâlnire cu șefii lui Esperance. Această ședință e programată pentru astăzi și la ea va participa președintele clubului tunisian, Hamdi Meddeb.
Laurențiu Reghecampf va reveni în România după trei ani în care a lucrat numai în afara țării. După plecarea de la Universitatea Craiova, în 2023, „Reghe“ s-a dus, mai întâi, la Al-Taee (Arabia Saudită), grupare care a retrogradat din Saudi Pro League, la capătul sezonului 2023-2024.
Începând cu noiembrie 2024, Reghecampf și-a făcut debutul în fotbalul african. În primul său mandat la Esperance Tunis, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, românul a cucerit Supercupa. După ce a fost pus pe liber de Esperance, Reghecampf a stat pe tușă până în august 2025, când a fost numit la Al-Hilal Omdurman (Sudan). Aici, a lucrat pe durata sezonului trecut, cucerind două titluri! Mai întâi, echipa românului s-a impus în prima ligă din Rwanda – a jucat aici din cauza războiului civil din țară – după care s-a întors acasă și a câștigat locul 1 după play-off-ul campionatului din Sudan.