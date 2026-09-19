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S-a aflat salariu lui Mihai Iosif! Castiga mai putin ca unii jucatori ai Rapidului. Ce prima va incasa antrenorul pentru promovare in Liga 1.

Rapid se află la al 6-lea an în SuperLiga. Formația din Giulești a promovat în stagiunea 2020/2021, iar pe banca tehnică se afla la acel moment nimeni altul decât Mihai Iosif.

Miță Iosif, prezentat la Dunărea Călărași

Mihai Iosif a fost extrem de apreciat pentru rezultatele prin primul sezon după promovare. Pe lângă o serie de 6 meciuri de înfrângeri, tehnicianul a ieșit în evidență prin declarațiile spumoase de la flash-interviuri.

După perioada din Giulești, antrenorul le-a mai pregătit pe Minaur Baia Mare, ACS FC Dinamo și FC Voluntari. Liber de contract după despărțirea de formația ilfoveană, Mihai Iosif a decis să semneze cu Dunărea Călărași. Formația evoluează în Liga a 3-a, iar numirea tehnicianului a fost anunțată prin intermediul unui comunicat.

„BUN VENIT, MIHAI IOSIF! În cadrul conferinței de presă din data de 18.09.2026, l-am prezentat pe noul tehnician al Dunării. Mihai Iosif este oficial noul antrenor principal al echipei noastre!

​Născut la data de 22 octombrie 1974, cu o vastă experiență în fotbalul românesc și deținător al licenței PRO UEFA, Mihai Iosif este omul care a readus Rapidul în prima ligă și un tehnician recunoscut pentru spiritul de luptă, disciplina tactică și motivația extraordinară pe care o transmite în vestiar.

Noul nostru antrenor vine la Călărași cu un obiectiv clar: dăruire totală pe teren și obținerea celor mai bune rezultate pentru comunitatea noastră! ‘Pasiune, muncă și atitudine!’ – acestea sunt principiile cu care Mihai Iosif începe noul capitol alături de galben-albaștri. ​Să-i urăm mult succes și cât mai multe victorii pe banca Dunării! İți dorim mult succes, profesore!

Pe această cale, clubul nostru dorește să îi mulțumească domnului Valeriu Petrescu pentru toată munca depusă, profesionalismul și dăruirea arătate pe banca echipei noastre principale. Domnul Petrescu va rămâne în continuare un om de bază în familia Dunării Călărași, urmând să preia funcția de Șef al Centrului de Copii și Juniori, unde va contribui la dezvoltarea viitoarelor generații de fotbaliști”, a anunțat Dunărea Călărași, pe Facebook.