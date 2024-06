Invitatul de luni al lui Cătălin Oprișan și Andru Nenciu la Emoții Europene (VIDEO AICI de la ora 11:00), emisiune susținută de Casa Pariurilor, a fost antrenorul Laurențiu Reghecampf.

Fost fotbalist la Chindia Târgoviște, ”Micul Ajax” al lui Silviu Dumitrescu din anii '90 (referire la Ajax Amsterdam, câștigătoarea Champions League din 1995), Reghe și-a adus aminte de acea perioadă frumoasă:

”Am pornit cu Chindia Târgoviște din ligile inferioare și am ajuns în Divizia A, cu jucători mai vechi, ca Sică Bârdeș, Țermure, Bălașa, Bogoi, a fost la un moment dat și Miță Iosif de la Rapid, era împrumutat.

Mai erau Toboșaru, Gâlmencea, care semnase cu Steaua, a și fost cu ei în cantonament, dar l-au dat apoi la Pitești.

La mine, cu Steaua au decurs lucrurile rapid, trebuia să plec și în armată.

O perioadă scurtă am fost și la Poli Timișoara, am fost în pregătire acolo, dar am revenit apoi la Oțelul”.

Emoții Europene, de luni până vineri, LIVE pe SPORT.RO și VOYO

În perioada 29 mai - 13 iunie, cu excepția zilelor de week-end, suporterii vor avea parte de o emisiune specială, care va aduce în prim-plan povești și amintiri deosebite de la Campionatele Europene, ale unor nume importante din fotbalul românesc.

Timp de o oră, de la 11:00, în exclusivitate pe SPORT.RO și VOYO, un invitat special va vorbi despre momente importante de la turneele finale continentale.

Campionatul European din Germania 2024 se vede în exclusivitate la PRO TV, PRO ARENA și VOYO, începând cu 14 iunie. Cele mai tari faze vor putea fi revăzute pe site-ul SPORT.RO.