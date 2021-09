„Eu am nevastă, am copil, pe cine să ameninț?” Miță Iosif își justifică declarațiile făcute după eșecul cu Craiova

Mihai Iosif a ținut să clarifice afirmațiile făcute după eșecul cu Universitatea Craiova, 1-2.

Rapid are un star excelent de sezon în Liga 1. În primele șase etape giuleștenii erau singură echipă care nu primiseră gol, cuplul de fundași centrali Săpunaru-Grigore funcționând excelent. Însă în runda a șaptea, chiar dacă Horațiu Moldovan a făcut minuni în poartă, elevii lui Mihai Iosif au pierdut cu 1-2 meciul cu Universitatea Craiova.

Eșecul, care a venit în urma golului marcat de Elvir Koljic la ultima fază, l-a scos din minți pe antrenorul giuleștenilor. La finalul partidei, acesta a început să arunce acuze către arbitru și FRF. Însă, tehnicianul a ținut să clarifice că a fost furat de adrenalină și că declarațiile sale au fost înțelese greșit.

Iosfi: „Fotbalul este un joc. Nu suntem la bătăi”



„Cred că s-au interpretat greșit (n.r.: declarațiile sale) și mă opresc aici. Cum, amenințare? Eu am nevastă, copil, pe cine să ameninț și de ce? Fotbalul este un joc, nu suntem la bătăi, la MMA.

Au fost nervi pentru că am pierdut în minutul 92, am pierdut în inferioritate numerică după ce am avut o repriză bună spre foarte bună în care cred că nu au ajuns oaspeții prea mult la poartă. În același timp, vreau să îi felicit, au avut o repriză secundă bună.

În niciun caz nu o să spunem că am pierdut din cauza arbitrului, asta categoric, dar cred că puteam scoate un rezultat de egalitate”, a declarat Mihai Iosif la digisport.

După primele șapte etape, Rapid se află pe locul secund în Liga 1, cu 16 puncte, la 5 puncte în spatele liderului CFR Cluj. Următorul meci pentru giuleșteni va fi în deplasare la UTA Arad, pe 10 septembrie, de la 21:00, live text pe www.sport.ro.