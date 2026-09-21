Răsturnare de situație la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali despre Laurențiu Reghecampf: ”Am vorbit cu el acum cinci minute!”

Antrenorul revine pentru a treia oară la echipa finanțată de Gigi Becali după un start foarte slab de sezon al roș-albaștrilor sub comanda lui Marius Baciu.

FCSB nu mai pleacă în cantonament în străinătate

S-a vehiculat inițial că Laurențiu Reghecampf va ajunge în următoarele zile la FCSB, urmând ca pe final de săptămână echipa să meargă într-un cantonament în Turcia, în pauza pentru meciurile echipelor naționale.

Într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, Gigi Becali a anunțat că echipa nu va mai pleca în cantonament. Thomas Neubert l-a convins pe noul antrenor al roș-albaștrilor să rămână la baza de Berceni, deoarece are la dispoziție toate facilitățile necesare pentru a pune la punct echipa.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a precizat că Laurențiu Reghecampf va ajunge la FCSB miercuri sau joi, imediat după ce își va rezolva situația contractuală la Esperance.

”Am vorbit cu el acum cinci minute. Ce am stabilit am stabilit, vine și gata. Nu mai pleacă în Turcia. I-a spus Neubert: <<Nu are rost să pleci în Turcia, condițiile de acolo le avem noi la bază aici>>. El nu știe condițiile pe care le-am făcut eu la bază la Berceni. Faptul că i-a spus Neubert, a zis: Bine, de acord! E bine că se înțeleg. Echipa va rămâne în cantonament la bază în Berceni. Miercuri sau joi vine, când își termină treburile acolo”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.