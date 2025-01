După 1-3 cu Mlada Boleslav și 1-1 cu Zhetysu Faldykorgan, FC Voluntari a câștigat în premieră cu Mihai ”Miță” Iosif pe banca tehnică, 1-0 marți în amicalul disputat tot în Antalya cu Makedonija Gjorce Petrov.

Fostul tehnician de la ACS FC Dinamo din Liga 3 a fost numit în această iarnă principal la divizionara secundă, obiectivul la FC Voluntari fiind promovarea în Superligă.

În amicalul câștigat cu Makedonija au debutat, încă din primul minut, și noile achiziții Ionuț Panțîru (ex-FCSB) și Cătălin Țîră (ex-Dinamo).

Primul ”unsprezece” folosit de Mihai Iosif: Maxim – Gîț, Pițian, Andreș, Panțîru, Toma, Pandele, Andrei, Merloi, Guțea, Țîră.

Ce a declarat Mihai Iosif după primul meci ca principal la Voluntari



„A fost un meci de pregătire foarte bun. Să nu uităm că Mlada Boleslav este o echipă de pe locul 6 în prima ligă a Cehiei, participantă în Conference League. Am avut o primă repriză foarte bună, scorul fiind 1-1, iar în partea a doua a jocului, pe lângă jucătorii experimentați, am dorit să vedem și câțiva tineri la lucru. Echipa am simțit-o motivată, dar evident că mai avem de pus la punct anumite lucruri.

Referindu-se de obiectivele clubului din perioada imediată, antrenorul nostru a declarat: “Vorbim în fiecare zi cu toții că trebuie să facem totul pentru a readuce Voluntariul în prima ligă. Va fi o perioadă grea pentru toată lumea, dar de aceea suntem aici, să facem totul cât putem de bine. Mai este o lună până la începerea campionatului și sperăm să readucem zâmbetul pe chipul tuturor. Doar împreună putem reuși!”, a declarat Mihai Iosif la finalul primului meci de pregătire, eșecul cu Mlada Boleslav.