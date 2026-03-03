Sebastian Ghinga a întâlnit mulți adversari de top în cariera sa, însă atunci când a fost întrebat de Sport.ro pe cine consideră cel mai tehnic jucător, răspunsul a venit rapid: Lucian Sânmărtean.

„Magician! De departe cel mai tehnic jucător”

Fostul mijlocaș de la Sportul Studențesc, Petrolul sau Sepsi l-a descris pe Sânmărtean drept un jucător ieșit din tipare.

„Cred că, de departe, cel mai tehnic și mai mobil jucător a fost Lucian Sânmărtean. Un magician. A fost ceva cu adevărat special, atât la Vaslui, cât și la FCSB. Îmi amintesc un meci, 1-0 la Vaslui, calitate extraordinară”, a spus Ghinga pentru Sport.ro.

Sânmărtean a evoluat la FCSB în sezonul 2014/2015, când a reușit tripla internă sub comanda lui Costel Gâlcă: titlul, Cupa României și Cupa Ligii. În total, mijlocașul are opt trofee în palmares.

La 39 de ani, Sebastian Ghinga încă joacă, fiind căpitan la Agricola Borcea, în Liga 3. În prima ligă a adunat 88 de meciuri și a fost unul dintre oamenii de bază ai Sportului Studențesc, cu 63 de partide și 8 goluri.