Echipa națională a României se pregătește de meciurile din UEFA Nations League. În ciuda programului aglomerat, jucătorii convocați de Gică Hagi au avut timp să se fotografieze cu o influenceriță româncă.

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A cucerit Premier League-ul și și-a dat întâlnire cu jucătorii naționalei

Cătă Staicu este cea mai cunoscută creatoare de conținut din România care merge la meciurile de fotbal. Influencerița își documentează experiențele de pe stadioane în mediul online, iar reacțiile celor care o urmăresc sunt, în mare parte, pozitive.

Românca, urmărită de peste 100.000 de persoane pe rețelele de socializare, și-a „dat întâlnire” cu jucătorii echipei naționale. Mai exact, Andrei Coubiș și Daniel Bîrligea au participat la o sesiune foto alături de Cătă Staicu.

Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, iar fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii. Pe lângă fotografii, Cătă Staicu a transmis și un mesaj semnificativ: „Great shooting day”, semn că acțiunea a fost una de succes.

Pe lângă meciurile din Premier League, campionat ce se vede exclusiv pe VOYO, Cătă Staicu a avut timp să acorde un amplu interviu pentru Sport.ro. Influencerița și-a prezentat, pe larg, experiența de pe cele mai mari stadioane din Anglia.