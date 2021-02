Novak Djokovic s-a calificat in a 28-a finala de Grand Slam a carierei! Sarbul a castigat toate cele opt jucate la Melbourne: va juca in ultimul act cu Medvedev sau Tsitsipas 

Novak Djokovic s-a calificat in a noua finala a carierei la Openul Australian. In semifinale, sarbul a trecut de revelatia turneului, Aslan Karatsev (114 ATP) in minimum de seturi, scor 6-3, 6-4, 6-2 dupa o ora si 53 de minute de joc.

'Nole' a castigat fiecare finala in care a participat la Melbourne. Adversarul sau de duminica-dimineata va fi invingatorul semifinalei dintre Stefanos Tsitsipas si Daniil Medvedev. Finala masculina se va desfasura, 22 februarie de la ora 10:30, fus orar romanesc.

28 Grand Slam finals for Djokovic.

The first man in the Open Era to reach three #AusOpen finals after turning 30. pic.twitter.com/3cewQfMi1h