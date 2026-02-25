Senatul a adoptat, miercuri, în plen, propunerea legislativă prin care se instituie, în 2027, Anul "Ilie Năstase", pentru a evoca personalitatea marelui sportiv.

Potrivit proiectului iniţiat de 94 de parlamentari AUR, PSD, POT şi neafiliaţi, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român va coordona activităţile sportive şi educative şi va transmite autorităţilor naţionale şi misiunilor diplomatice ale României calendarul activităţilor prilejuite de marcarea Anului "Ilie Năstase".

"Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sportive şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza acţiuni şi evenimente cu caracter sportiv, educativ şi artistic. Cu prilejul marcării Anului "Ilie Năstase", Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse, potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare organizate", stipulează proiectul de lege, potrivit Agerpres.

Ce semnifică anul 2027 pentru Ilie Năstase?

Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conţinut editorial care promovează acţiunile şi activităţile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate Anului "Ilie Năstase", mai prevede actul normativ.

Potrivit expunerii de motive, în 2027 se vor împlini 60 de ani de la primul turneu câştigat de Ilie Năstase, la Cannes, în 1967.

"'2027 - Anul 'Ilie Năstase' devine indubitabil o consecinţă firească şi, implicit, încă un prilej pentru români de a beneficia cu mândrie şi afecţiune de imaginea şi proiectele acestei personalităţi", se arată în document.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.