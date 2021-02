Novak Djokovic a facut ANUNTUL care ii schimba drastic planurile pentru finalul carierei: "Ca tata si parinte, abia astept sa-mi schimb programul"

Novak Djokovic isi va schimba drastic planurile pentru ultima parte a carierei de tenismen profesionist.

Castigarea Australian Open 2021 si reusita de a dobori recordul all-time al numarului de saptamani petrecute ca lider ATP inseamna pentru sarbul Novak Djokovic o schimbare de paradigma atat cat priveste restul carierei jucatorului care are in palmares 18 titluri de Grand Slam la varsta de 34 de ani.

"Faptul ca am reusit sa dobor recordul istoric al saptamanilor petrecute ca lider mondial va fi o usurare pentru mine, pentru ca imi voi dedica toata atentia turneelor de mare slem. Cand tintesti numarul 1 ATP, trebuie sa joci toate turneele si sa le joci bine. Obiectivele mele se vor adapta, se vor schimba putin, ceea ce inseamna ca voi oportunitatea sa-mi ajustez programul turneelor. Ca tata si parinte, abia astept sa-mi schimb programul, pentru ca va fi dificil sa am familia cu mine pe drumuri, judecand din prisma lucrurilor care se intampla in jurul lumii acum. Nu mi-am facut niciun program dupa Australian Open, ma voi bucura de acest succes pentru moment," a dezvaluit cel mai titrat tenismen din istoria Openului Australian.

"Nu planuiesc sa termin anul neinvins, nu ma gandesc la asta, dar cu siguranta vreau sa castig fiecare meci pe care il joc. Va trebui sa-mi revizuiesc programul, nu va mai fi la fel ca in anii anteriori. Evident, timpul petrecut departe de familie e ceva care are impact asupra mea. E o problema mare pentru mine, sa nu-mi pot lua familia cu mine la turnee, cu toate aceste reguli si restrictii," a adaugat incontestabilul lider mondial.

"As vrea sa avem mai multe turnee ca acesta in calendarul din acest an. E foarte putin probabil ca vom mai juca cu spectatori altundeva, asadar sunt recunoscator guvernului australian si australienilor de a permite spectatorilor sa intre in tribune. Aproape ca am uitat cum se simte sa joci cu public in tribune," a declarat Novak Djokovic in conferinta de presa sustinuta dupa incheierea ceremoniei de premiere.

Novak si Jelena Djokovic au doi copii, un fiu pe nume Stefan, care va implini 7 ani in 2021 si o fiica pe nume Tara, in varsta de 3 ani.