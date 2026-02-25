Victor Pițurcă era recunoscut pentru disciplina strictă, iar acest lucru este confirmat și de Dragoș Firțulescu, care a lucrat cu el la FCU Craiova.

Într-un interviu acordat pentru Sport.ro, fostul mijlocaș a rememorat perioadele dificile din timpul antrenamentelor conduse de Pițurcă și a explicat cât de solicitant era regimul impus de antrenor.

Dragoș Firțulescu: „Iți blestemai zilele”

„Cu nea Piți a fost disciplină totală. Avea o abordare specială a antrenamentelor. Țin minte că după o accidentare făceai separat cu preparatorul fizic și îți blestemai zilele. Vărsai la fiecare antrenament, mai bine nu te accidentai”, a declarat Firțulescu, pentru Sport.ro.

Fostul fotbalist a precizat însă că metodele dure aveau efect, iar echipa ajungea la un nivel fizic excelent.

„Puteam să jucăm două meciuri legate, atât de bine pregătiți eram. Erau foarte mulți oameni în staff și nu aveai cum să faci ceva fără să se afle imediat”, a mai spus acesta.

Victor Pițurcă este unul dintre cei mai importanți antrenori români din ultimele decenii. Ca selecționer, a calificat naționala României la EURO 2000 și EURO 2008, iar ca jucător a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, alături de Steaua București.

Dragoș Firțulescu s-a retras din activitate în februarie 2024, după o carieră de aproape 20 de ani, iar în prezent se ocupă de antrenorat și de dezvoltarea unei academii de fotbal în Bulgaria.