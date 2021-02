Noul numar 3 ATP, Daniil Medvedev ii caracterizeaza pe Roger, Rafa si Novak: "Sunt niste cyborgi ai tenisului, dar nu ma gandesc niciodata ca ar fi prea puternici pentru mine!" 

Daniil Medvedev a fost intrebat de jurnalisti care este impactul marelui trio al tenisului mondial, Roger-Rafa-Novak.

Judecand din perspectiva scorului, Daniil Medvedev a fost invins cu o surprinzatoare lejeritate de Novak Djokovic in finala Australian Open 2021, sarbul extinzandu-si la 9 cifra-record a turneelor castigate la Melbourne.

"Fara indoiala, Roger, Rafael si Novak sunt cele mai mari nume din istoria tenisului. Aici vorbesc doar despre rezultate, nu despre jocul lor sau despre ei ca persoane in afara terenului. Ce au facut in tenis e de necrezut. Am 25 de ani, iar pentru a-i egala, de exemplu, performanta lui Djokovic la Melbourne trebuie sa castig in fiecare an pana ce voi implini 34 de ani. Am incredere in mine, dar nu cred ca pot sa fac asta, la fel, succesul lui Rafa de la Roland Garros," a declarat Daniil Medvedev in cadrul conferintei de presa organizate dupa finala pierduta cu Novak Djokovic.

"Vorbim despre niste cyborgi ai tenisului, spun asta cu o conotatie pozitiva, sunt incredibili. Nu ma gandesc niciodata ca sunt prea puternici pentru mine, intotdeauna vreau sa castig, pe cativa i-am batut, precum am facut-o la Turneul Campionilor. Trebuie sa gasesc o metoda sa fiu mai bun in finalele de Grand Slam," a adaugat tenismenul rus, care l-a depasit pe Dominic Thiem si a devenit noul numar 3 ATP.

Infrangerea din finala Australian Open a insemnat pentru Daniil Medvedev intreruperea unei serii de 20 de victorii consecutive bifate in circuitul ATP, sir care i-a adus, printre altele, trofeul in Turneul Campionilor desfasurat in capitala Regatului Unit, in luna noiembrie a anului 2020.

Cum arata noua configuratie a top 10 ATP



1. Novak Djokovic, 12030 de puncte

2. Rafael Nadal, 9850 de puncte

3. Daniil Medvedev, 9735 de puncte

4. Dominic Thiem, 9125 de puncte

5. Roger Federer, 6630 de puncte

6. Stefanos Tsitsipas, 6595 de puncte

7. Alexander Zverev, 5615 puncte

8. Andrey Rublev, 4609 puncte

9. Diego Schwartzman, 3480 de puncte

10. Matteo Berrettini, 3480 de puncte