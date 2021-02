"Nu m-ai mai sunat in ultimii ani!" :) | Schimb de replici geniale intre Novak Djokovic si Daniil Medvedev la ceremonia de premiere de la Australian Open 

Declaratiile facute de Novak Djokovic si Daniil Medvedev la ceremonia de premiere i-au facut pe spectatori sa rada in hohote.

Ceremonia de premiere organizata dupa incheierea finalei Australian Open 2021, castigata de sarbul Novak Djokovic, scor 7-5, 6-2, 6-2 in defavoarea rusului Daniil Medvedev a fost una dintre cele mai amuzante, atat cat priveste declaratiile facute de cei doi finalisti.

"Felicitari lui Novak, 9 titluri in Australia si 18 probabil in total reprezinta o performanta uluitoare. Sunt sigur ca nu e nici ultimul Grand Slam, nu am cuvinte. Sa va spun o poveste scurta: prima oara cand m-am antrenat cu Djokovic eram numarul 500 sau 600 ATP, iar Novak era deja campion la Wimbledon, proaspat devenit lider mondial. Ne-am intalnit la Monte Carlo; eram timid si ma gandeam ca nu o sa imi vorbeasca, pentru ca era ca un dumnezeu pentru mine. Dar mi-a pus intrebari, mi-a vorbit ca si unui prieten, am fost foarte surprins. Nu te-ai schimbat de cand am fost eu numarul 500 in lume, esti o persoana minunata, un sportiv incredibil si tin sa te felicit," i-a transmis Daniil Medvedev sarbului in cadrul ceremoniei de premiere.

"Astazi nu a fost cea mai buna zi, dar au fost trei luni foarte bune si le multumesc antrenorului meu si sotiei mele ca au venit pentru o perioada lunga cu mine in Australia. Sper sa avem un trofeu de mare slem in curand," a mai spus Medvedev. Rusul a mai transmis urmatorul mesaj spectatorilor australieni: "As fi vrut sa fac astfel incat acest meci sa fie mai lung si mai distractiv pentru voi, dar va multumesc ca ati venit, energia voastra e foarte buna. Multumesc ca ne-ati invitat in Australia si ati facut sacrificii pentru ca noi sa fim prezenti aici," a fost reactia invinsului Daniil Medvedev.

"Am petrecut timpuri frumoase in Monaco, dar nu m-ai mai sunat in ultimii ani (rade). E frumos totusi ca ti-ai amintit si ca gandesti lucruri frumoase despre mine. Daniil e un tip foarte amabil, dar pe teren e unul dintre cei mai duri jucatori pe care i-am intalnit in viata mea. E o chestiune de timp pana vei avea un trofeu de mare slem, iar daca nu te deranjeaza, sa mai astepti cativa ani (Daniil rade). Va rog sa apreciati ce a facut, un sir de 20 de victorii consecutive e uimitor," a afirmat Novak Djokovic in cadrul discursului campionului.

Novak Djokovic l-a invins in trei seturi, scor 7-5, 6-2, 6-2 pe Daniil Medvedev pentru a castiga al 18-lea titlu de Grand Slam al carierei. Sarbul este detinatorul recordului absolut al numarului de trofee castigat de un tenismen la Melbourne, cu 9 astfel de reusite.

"It's a matter of time when you hold a Grand Slam, if you don't mind waiting a few more years" ????#Djokovic #Medvedev pic.twitter.com/D4W4MvDjSX — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) February 21, 2021