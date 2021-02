Novak Djokovic va deveni luni OFICIAL cel mai bun tenismen din istoria clasamentului ATP | Sarbul il va depasi pe Roger Federer la numarul de saptamani petrecute ca lider mondial

Novak Djokovic este aproape de a atinge borna de 6 ani petrecuti in fruntea ierarhiei ATP.

Novak Djokovic va deveni in mod oficial, incepand de luni, 22 februarie, cel mai constant tenismen din istoria clasamentului ATP. Sarbul il va depasi pe Roger Federer la numarul de saptamani petrecute in fruntea ierarhiei mondiale, ajungand la borna de 311 saptamani, care inseamna aproape 6 ani de suprematie in ATP.

Actualul numar 1 ATP va continua sa isi prelungeasca recordul, in conditiile in care are un avans confortabil, de 2180 de puncte fata de principalul urmaritor, Rafael Nadal in configuratia prezenta a ierarhiei. In plus, este dificil de crezut ca Roger Federer va putea reveni curand pe prima pozitie a clasamentului, in conditiile in care isi va face revenirea in martie dupa peste un an in care a lipsit definitiv din tenis.

Topul jucatorilor cu cele mai multe saptamani petrecute ca lideri ATP



1. Novak Djokovic, 311 saptamani (incepand de luni, 22 februarie)

2. Roger Federer, 310 saptamani

3. Pete Sampras, 286 de saptamani

4. Ivan Lendl, 270 de saptamani

5. Jimmy Connors, 268 de saptamani

6. Rafael Nadal, 209 saptamani

... 15. Ilie Nastase, 40 de saptamani

In urma inghetarii clasamentului, decizie luata de ATP in 2020, Roger Federer ocupa inca locul 5 in clasamentul ATP, dar tenismenul elvetian in varsta de 39 de ani are de recuperat 5400 de puncte pentru a-l ajunge din urma pe 'Nole.'

Djokovic este cel mai laureat jucator din istoria Australian Open, cu opt titluri obtinute in 16 participari. Perioada 2011-2013 a fost cea mai fructuoasa pentru sarb la Melbourne, Novak reusind sa lege trei titluri consecutive in acel interval.

March 8th: Djokovic passes Federer's record for weeks at ATP #1 Also March 8th: Federer comes back to tennis after 13.5 months. — José Morgado (@josemorgado) February 17, 2021