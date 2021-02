O victorie a lui Daniil Medvedev in finala cu Novak Djokovic ar schimba RADICAL clasamentul ATP: rusul ar putea reusi o performanta care n-a mai fost atinsa din 2005

Daca Medvedev (25 de ani, 4 ATP) va castiga Australian Open 2021, rusul va deveni primul om, exceptandu-i pe Federer, Nadal, Djokovic si Murray care va urca in top 2 ATP de la Lleyton Hewitt, australianul reusind aceasta performanta in data de 24 iulie a anului 2005.

In acelasi interval, din 2005 pana in prezent, 23 de jucatoare diferite au fost clasate pe locurile 1-2 in circuitul WTA, informeaza Matt Roberts, jurnalist apartinand The Tennis Podcast.

Cu o victorie in defavoarea sarbului Novak Djokovic, Daniil Medvedev ar reusi sa ii devanseze pe Dominic Thiem si Rafael Nadal in ierarhia mondiala. Mai mult decat atat, totalul punctajului tenismenului din Federatia Rusa ar urca pana la 10,535 de puncte ATP, in vreme ce jucatorul din Serbia ar pierde 800 de puncte, intrucat castigase turneul in 2020.

In acest scenariu, Djokovic ar ramane in fruntea clasamentului ATP, dar cu un avans fragil, de numai 695 de puncte.

