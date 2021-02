A castigat Djokovic Australian Open cu ruptura musculara? Un doctor ATP explica: "Nu cunosc pe nimeni care poate face ce a reusit Novak Djokovic! Poate e facut dintr-un alt material" 

Un doctor licentiat de ATP afirma ca nu intelege cum Novak Djokovic a putut castiga Australian Open cu o ruptura musculara.

Novak Djokovic a declarat ca ar fi suferit o ruptura musculara abdominala in timpul meciului jucat in turul 3 la Australian Open cu Taylor Fritz, incheiat dupa cinci seturi.

Liderul mondial a afirmat ca ruptura s-a extins de la 1,7 centimetri la 2,5 cm pana la incheierea Openului Australian, care s-a incheiat cu al noualea trofeu adjudecat de tenismenul sarb.

Publicatia spaniola Punto de break a contactat un fizioterapeut licentiat de ATP pentru a lumina necunoscutele acestui caz, Novak Djokovic aratandu-se ranit in turul 3, optimi si sferturi, dar miscandu-se fara dureri in semifinale si finala.

"Personal, nu cunosc pe nimeni cu ruptura musculara care poate lovi o minge precum a facut-o Djokovic. Ce s-a intamplat cu Novak ma face sa ma gandesc fie ca el e facut dintr-un alt material, fie ruptura era superficiala. Nu a putut fi foarte adanca, pentru ca e aproape imposibil sa te misti, daramite sa lovesti o minge, daca ai o ruptura musculara. Novak a facut-o, nu stiu cum, dar a facut-o. Lucrul important de stiut e ca muschii din zona abdominala au fibre care sunt indreptate intr-o mie de directii diferite. Nu e ca si cu alti muschi din alte zone, e o parte foarte delicata si dificil de tratat E probabil ca doctorii ATP i-au administrat oral analgezice pentru a-i reduce durerile" a afirmat fizioterapeutul pentru Punto de break, noteaza Tennis World Italia.

"Este cineva acolo sus care vede toate nedreptatile pe care mass-media si oamenii le fac la adresa lui Novak. Trece printr-o perioada grea, dupa descalificarea la US Open si o finala slaba facuta la Roland Garros. Apoi a aparut aceasta accidentare, de nicaieri. Chiar si in cazul acestei accidentari, mass-media a chestionat-o. A facut un control, doctorul i-a spus ce are, i-au oferit optiunile. Unii oameni pot sa indure durerea, altii nu. Meciul-cheie a fost cu Milos Raonic, dupa care s-a simtit din ce in ce mai bine," a declarat antrenorului numarului 1 ATP, Goran Ivanisevic, potrivit Tennis Head, la scurt timp dupa ce Djokovic l-a invins in finala pe Daniil Medvedev, scor 7-5, 6-2, 6-2.