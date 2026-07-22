Aparatul foto stochează imagini cu ajutorul cărora ne putem teleporta în trecut, în perioade care ne-au marcat în diferite feluri viața. Cuprindem cu privirea o fotografie și parcă suntem la ora și minutul în care a fost surprins momentul. Totul se derulează cu încetinitorul către trecut. Încet, puțin mai repede, repede, foarte repede. Ne reconectăm cu persoane dragi, cu locuri, cu victorii sau cu înfrângeri. Pentru Florin Gardoș o imagine cu sătmăreanul său, Daniel Prodan, a avut puterea de a declanșa patru episoade trăite alături de 'Tătuca'. Fotografia? O știți, e arhicunoscută. Suedia în galben, România în roșu. Speranțele de semifinale arse. Făcute scrum. Didi, în lacrimi... La Poveștile Sport.ro, Gardoș, actual manager la Chindia, a văzut imaginea, în studio. O știa, desigur. "Mi se face pielea de găină când văd poza asta" Ce sentimente îți stârnește această fotografie?

Multe amintiri îmi stârnește poza asta, mi se face pielea de găină când văd imaginea asta. Cumva, parcă, toul a fost predestinat. Bunicii mei și părinții lui sunt de lângă Satu Mare, din aceeași localitate. Pe vremea aceea, se mergea la colindat, din casă în casă. Când am pășit în casa lui, erau pozele cu el în vitrină de la Atletico Madrid si Rangers - nici nu mă apucasem eu de fotbal în acea vreme. Didi era mândria noastră, a sătmârenilor.

"Didi a intrat în cameră, a deschis ușa și ne-a lăsat 100 - 200 de dolari" Al doilea episod?

Au trecut anii, pe la 14 ani-15 ani - n-am să uit vreodată acel episod - am venit prima sau a doua oară la echipa națională Under 15, la o selecție, pe Lia Manoliu, înainte ca stadionul să fie dărămat. Noi dormeam, Didi a intrat în cameră, eram cu cel mai bun prieten al meu, si el a jucat fotbal, tot sătmărean. A deschis ușa și ne-a lăsat 100-200 de dolari. Ni i-a pus pe noptieră și a zis: "Vreau să vă motivez, nu mă faceți mâine de râs, de groază, vreau să fiți primii la testul fizic. Să alergați sătmărenii mei!". Noi ne-am trezit din somn bulversați. Nu-l văzusem până atunci, el doar a auzit că sunt doi sătmăreni la lotul național. Și ce s-a întâmplat a doua zi?

A doua zi a plouat foarte tare și n-am mai dat testul acela despre care vorbeam. Timpul a trecut... Au fost în viață niște momente în care destinul ne-a tot dat întâlnire.

Maseurul Mitică Neagu, către Didi: "Băi, e un fotbalist sătmărean, cuminte ca tine!" Următorul moment când a avut loc?

Momentul în care am fost convocat la naționala de tineret - oarecum tot prin Didi s-a întâmplat - se știa foarte bine cu Săndoi (n.r.: - Emil Săndoi, fost selecționer România U21), jucase cu el. Din ce știu, povestea e așa: Mitică Neagu (n.r.: fostul maseur de la Steaua și de la națională) l-a sunat pe Didi și i-a spus: "Băi, e un fotbalist sătmărean, cuminte ca tine, nu vorbești tu cu Emil Săndoi să-l ia la națională?". Meciul urma să aibă loc la Chiajna, eu începusem să joc la Concordia Chiajna foarte bine. Așa am fost convocat prima dată... În acel meci am dat și golul victoriei.

Gardoș, Didi Prodan și Balotelli Și încă un episod...

Iar au trecut doi ani și ne-am întâlnit... era team manager al naționalei, urma o partidă cu Italia. Stăteam lângă el și se uită către mine. Și îmi zice: "Băi, cine e ăsta aici?" Era Balotelli. Și îi zic: "Balotelli, îl știi, ală de la City". Didi se uită la mine și îmi spune: "Nu te supăra, dar cu fițele astea nu va ajunge fotbalist mare!". Îmi dădea sfaturi, toate s-au legat, și legătura cu Steaua totul a fost parcă predestinată... N-am cum să-ți explic tristețea din momentul în care am aflat... vestea... Didi Prodan a decedat la vârsta de 44 de ani Component de bază la Generației de Aur, Daniel Prodan a decedat pe 16 noiembrie 2016, la vârsta de 44 de ani. Tragedia a avut loc în locuința sa din Voluntari, unde a suferit un atac de cord subit. Echipajele de ambulanță ajunse la fața locului au efectuat manevre de resuscitare timp de zeci de minute, însă nu au mai putut să-i salveze viața fostul fundaș central de la Steaua, Atletico Madrid sau Rangers.

Didi Prodan - IMAGINI DE COLECȚIE Fotografii: Getty