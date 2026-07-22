Mijlocaşul român Claudiu Bumba (foto) a marcat un gol pentru ETO FC Gyor, campioana Ungariei, care a surclasat formaţia luxemburgheză FC Atert Bissen cu scorul de 6-2, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Bumba a deschis scorul (12), dintr-un assist furnizat de fundaşul român Ştefan Vlădoiu.

Acesta a mai dat o pasă de gol pentru gambianul Nfansu Njie (44), pentru al treilea gol al oaspeţilor.

Pentru Gyor au mai înscris Milan Vitalis (24), Njie (47), Viktor Djukanovic (83) şi Kevin Banati (90+1).

Vlădoiu şi Bumba au evoluat 56 de minute fiecare.

Rezultatele înregistrate marţi în prima manşă a turului 2 preliminar din Conference League

IFK Goteborg (Suedia) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 1-2

Floriana FC (Malta) - FC Drita (Kosovo) 1-1

FC Atert Bissen (Luxemburg) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-6

* Miercuri şi joi vor avea loc celelalte partide din prima manşă. Agerpres

Foto: ETO FC