FOTO Românii de la campioana Ungariei au făcut spectacol în Conference League! Gol și două pase de gol

Românii de la campioana Ungariei au făcut spectacol în Conference League! Gol și două pase de gol Conference League
SPORT.RO
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Au început partidele din turul 2 preliminar al competiției.

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GyorETO FCclaudiu bumbaStefan VladoiuConference League
Din articol

Mijlocaşul român Claudiu Bumba (foto) a marcat un gol pentru ETO FC Gyor, campioana Ungariei, care a surclasat formaţia luxemburgheză FC Atert Bissen cu scorul de 6-2, marţi seara, în deplasare, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League.

Atert Bissen - Gyor 2-6, cu Bumba marcator și Vlădoiu pasator decisiv

Bumba a deschis scorul (12), dintr-un assist furnizat de fundaşul român Ştefan Vlădoiu

Acesta a mai dat o pasă de gol pentru gambianul Nfansu Njie (44), pentru al treilea gol al oaspeţilor. 

Pentru Gyor au mai înscris Milan Vitalis (24), Njie (47), Viktor Djukanovic (83) şi Kevin Banati (90+1).

Vlădoiu şi Bumba au evoluat 56 de minute fiecare.

Rezultatele înregistrate marţi în prima manşă a turului 2 preliminar din Conference League

IFK Goteborg (Suedia) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 1-2

Floriana FC (Malta) - FC Drita (Kosovo) 1-1

FC Atert Bissen (Luxemburg) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-6

* Miercuri şi joi vor avea loc celelalte partide din prima manşă. Agerpres

Foto: ETO FC

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