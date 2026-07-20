Dacă va trece de letonii de la FK Auda, FCSB va da peste câștigătoarea duelului dintre NK Aluminij și Dinamo City.

Florin Gardoș: ”Sunt șanse bune să o vedem pe FCSB în grupa principală!”

CFR Cluj se va duela cu câștigătoarea dintre Tromso și Hradec Kralove dacă trece de Alashkert, iar U Cluj o va înfrunta pe învingătoarea din Dila Gori - Apollon Limassol, dacă se va impune în dubla cu SK Brann.

Situația Universității Craiova este mai complicată în Champions League. Dacă trec de Levski Sofia, oltenii o vor întâlni în turul trei preliminar pe învingătoarea duelului dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty.

Florin Gardoș a reacționat după tragerile la sorți pentru turul trei preliminar al cupelor europene.

Fostul fundaș al roș-albaștrilor spune că gruparea patronată de Gigi Becali a avut mare noroc la tragerea la sorți și cel mai probabil va ajunge în faza principală Conference League.

”Tragerile mi se par bune pentru ambele, sigur trebuie să ținem cont și de faptul că Universitatea Craiova e în Champions League și Conference e altceva.

FCSB a fost destul de norocoasă zic eu, m-am uitat uitat la cele două echipe pe care le-ar putea întâlni. Slovenii sunt câștigători de cupă, deci nici măcar nu au fost în primele trei echipe din campionat. Dincolo, echipa din Albania, la fel, nu e una din echipele de top, deci sunt șanse bune să o vedem pe FCSB în grupa principală, zic eu”, a spus Florin Gardoș pentru PRO TV și Sport.ro.