Capul Verde a fost una dintre revelațiile Cupei Mondiale, reușind să nu piardă niciun meci în 90 de minute: 0-0 contra Spaniei, 2-2 cu Uruguay, 0-0 împotriva Arabiei Saudite și 1-1, 2-3 d.p. contra Argentinei, în 16-imi.

Joao Paulo s-a întors în România după Cupa Mondială

Având în vedere că a participat la Cupa Mondială, Joao Paulo s-a alăturat mai târziu lui FCSB pentru noul sezon. Mijlocașul a revenit marți seară în România și a vorbit despre experiența de la Cupa Mondială.

"A fost incredibil la Cupa Mondială pentru mine și pentru țara mea. Să joc contra lui Yamal a fost incredibil. Am întâlnit atâția jucători mari pe care îi vedeam doar la televizor.

Am luat multe tricouri. De la Spania îl am pe al lui Oyarzabal, de la Uruguay pe al lui Nicolas de la Cruz, de la Arabia Saudită pe al lui Kanno, de la Al Hilal, iar de la Argentina am luat trei: Messi, Mac Allister și Tagliafico. Favoritul meu e cel al lui Messi.

Nu mâ gândesc la un transfer după Cupa Mondială. Mă gândesc la FCSB și să facem un campionat bun", a spus Joao Paulo.

Joao Paulo a jucat aproximativ 20 de minute contra Spaniei și a fost integralist în duelul cu Arabia Saudită. În ambele meciuri, jucătorul de la FCSB a fost utilizat pe poziția de fundaș stânga.

Joao Paulo se află acum pe lista lui FCSB pentru dubla cu FK Auda, din turul 2 preliminar din Conference League. Partida tur, de pe Stadionul Steaua, este programată joi, de la 20:45, în direct pe PRO TV și VOYO.