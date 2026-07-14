EXCLUSIV Florin Gardoș a spus de la ce jucător are cele mai mari așteptări la naționala României

Florin Gardoș a spus de la ce jucător are cele mai mari așteptări la naționala României Nationala
SPORT.RO
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Andru Nenciu l-a avut invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro pe Florin Gardoș.

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Din articol

de Matei BARBU

Florin Gardoș (37 de ani), fost internațional și fost jucător la FCSB și Southampton, este în prezent managerul principal al Chindiei Târgoviște, echipă care va ataca promovarea în noul sezon din Liga a 2-a.

Florin Gardoș: „Mi se pare o decizie bună plecarea lui la Fiorentina”

Întrebat la emisiunea Poveștile Sport.ro de la cine are cele mai mari așteptări la naționala României, Florin Gardoș, fost internațional român, i-a nominalizat pe Louis Munteanu și Radu Drăgușin.

Gardoș a evidențiat că plecarea lui Dragușin de la Tottenham este o alegere benefică pentru stopperul român. Fostul jucător de la Southapmton a menționat de asemenea că fundașul român are garanția că va fi în echipa de start a Fiorentinei.

„Am așteptări mari de la Louis Munteanu, dar știi cum e, tentația este să vorbești despre un jucător ofensiv, pentru că vrei goluri. Da, de la el, dar și de la Drăgușin, până la urmă. Mi se pare o decizie bună plecarea lui la Fiorentina. Lucrurile s-au întâmplat într-un mod asemănător cu ceea ce mi s-a întâmplat și mie.

A început să joace și apoi a avut acea accidentare gravă, de la care eu nu mi-am mai revenit, însă el a reușit. Mă bucur că și-a revenit. El este și mai tânăr. Eu am avut o accidentare la 26 de ani, iar din acel moment îmi doream să rămân într-un campionat din top 5, lucru pe care nu am reușit să îl fac.

E bine că a reușit să ajungă la Fiorentina, o echipă care a avut probleme, dar este totuși în Serie A. Eu cred că, în momentul în care a făcut această alegere, a avut niște garanții că va fi în primul «11» al echipei", a declarat Gardos pentru Povestiile Sport.ro

Emisiunea integrală cu Florin Gardoș la Poveștile Sport.ro

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Cotat la 16.000.000 de euro, conform site-ului Transfermarkt, Radu Drăgușin și-a început cariera la Juventus Next Gen în 2020, iar mai târziu, în același an, și-a făcut debutul la prima echipă, la vârsta de 18 ani.

După împrumuturile la Sampdoria, Salernitana și Genoa, a semnat un contract permanent cu formația din Genova în vara anului 2023. În ianuarie 2024, s-a alăturat echipei Tottenham Hotspur din Premier League.

Acum, fundașul român a revenit în Italia, după ce a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina, de la clubul londonez.

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