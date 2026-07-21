Fost jucător în România la Poli Timișoara, Dinamo și FCSB, Dorin Rotariu și-a petrecut ultimii doi ani ai carierei în Turcia. A evoluat la Ankaragucu și Igdir, iar prestațiile bune din liga a doua l-au propulsat în urmă cu șase luni la Eyupspor, în primul eșalon.

Iosif Rotariu: "Dorin așteaptă un transfer în Turcia"

Aventura lui Rotariu la Eyupspor a fost scurtă, doar 5 meciuri, din cauza unei rupturi suferite la menisc. Cu toate acestea, în ultima etapă din Super Lig a revenit după o lungă pauză și a pasat decisiv pentru golul de 3-3 din meciul cu Fenerbahce, o reușită crucială pentru salvarea de la retrogradare.

Rămas liber de contract în această vară, Dorin și-ar dori să rămână la o echipă din Turcia, spune unchiul său, Iosif Rotariu (63). Fostul mare internațional subliniază că atacantul are nevoie de continuitate pentru a ajunge să dea același randament precum cel din startul carierei.

"Dorin este acum în vacanță. Așteaptă un transfer în Turcia. Vrea să rămână în Turcia. Și-a încheiat contractul cu fosta echipă.

Acum, important pentru el este să joace, să aibă continuitate la o echipă. El a fost la multe echipe cu pretenții din Europa. A plecat de mic, de la 19 ani, după ce a înscris aproape 20 de goluri în campionatul României. A fost la Brugge, care era campioană și juca în Champions League.

Lui îi trebuie continuitate. Cât a jucat în Turcia, s-a accidentat, s-a operat de menisc, iar la final a avut un meci cu Fenerbahce în care a fost decisiv și s-au salvat de la retrogradare. Important e să aibă continuitate și să rămână în străinătate. Ăsta este sfatul meu", a spus Iosif Rotariu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Crescut la Poli Timișoara, Dorin Rotariu a fost cumpărat de Dinamo când avea doar 17 ani, cu 1,1 milioane de euro. După debutul la naționala României și 30 de goluri marcate în 142 de meciuri pentru "câini", atacantul a fost vândut la Club Brugge cu 2,2 milioane de euro.

Rotariu a strâns doar 12 meciuri la Club Brugge, iar ulterior a mai avut experiențe la Mouscron, AZ Alkmaar, Astana, Ludogorets, FCSB, Ankaragucu, Igdir și Eyupspor.