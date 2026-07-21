Poveștile Sport.ro cu Adrian Iencsi, emisiune care relevă dragostea fostului căpitan al Rapidului pentru meseria de antrenor! Iencsi, plecat în fotbalul mare din Piatra Neamț, s-a consacrat ca unul dintre cei mai valoroși fundași centrali din fotbalul românesc de după 1990. Simbol al Rapidului, Iencsi își canalizează fiecare picătură de energie în prezent pentru ca naționala U20 a României să ajungă pe culmi.

Selecționer al reprezentativei U20, Iencsi vorbește la Poveștile Sport.ro despre modul în care îi pregătește pe cei tineri și cum scoate cea mai bună versiune din jucătorii săi, dar explică și atuurile micilor internaționali. Tot în emisiunea lui Andru Nenciu, Adrian Iencsi vorbește despre capacitatea antrenorului Spaniei, Luis de la Fuente, de a contracara la Campionatul Mondial jocul fiecărei adversare în drumul către marele trofeu.

Mondialul a ajuns la final, iar Iencsi scoate în evidență calitățile unor jucători din reprezentativa Spaniei și felul în care s-au pregătit tehnico-tactic pentru fiecare bătălie de la CM 2026.

Tot la Poveștile Sport.ro, actualul tehnician al naționalei U20 vorbește despre fotbaliști pe care i-a lansat, precum Adrian Șut sau Octavian Popescu, dar realizează în tușe calde și portretul celor mai valoroși jucători actuali ai naționalei de seniori.

În cadrul acestei ediții dedicate fotbalului, conținutul este susținut de Dove Men+Care, un brand creat pentru bărbații activi, care joacă tare atât pe teren, cât și în viața de zi cu zi. Cu formule performante, gândite pentru confort și protecție de lungă durată, Dove Men+Care oferă încrederea de care ai nevoie pentru a rămâne în joc până la final, fără compromisuri.

La rubrica Poze de Arhivă, Iencsi revede o imagine cu unul dintre cei mai de temut "nouari" ai lumii, fost adversar. "Mi-a făcut bătături... Le simt și acum", spune Iencsi. Vedeți la Poveștile Sport.ro cine era uriașul ceh 'greu de anihilat'.

Ronaldinho, Pochettino, Okocha, Arteta sau Aloisio sunt alte vedete despre care invitatul lui Andru Nenciu vorbește în emisiunea difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Nu lipsește nici rubrică Întrebări-Fulger, unde fostul stoper răspunde prompt și haios unor întrbări care nu-l vor prinde pe contre-pied.

Poveștile Sport.ro - nu trebuie să ratați ediția cu antrenorul naționalei U20 a României! Veți descoperi povești spuse în premieră!

Adrian Iencsi - selecționerul naționalei U20 a României

Data nașterii: 15 martie 1975 (Piatra Neamț)

Post: Fundaș central (1,86 m înălțime)

Debut în Divizia A: 16 martie 1994 (Inter Sibiu - FC Ceahlăul 3-1)

Stoper bun la jocul aerian, s-a remarcat în tricoul Rapidului, unde a evoluat timp de șapte sezoane, a fost căpitan și a cucerit două titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe. A mai jucat pentru Ceahlăul Piatra Neamț, Spartak Moscova, Apollon Limassol și Kapfenberger SV.

Între 2000 și 2006 a adunat 30 de selecții și un gol pentru echipa națională a României.

Palmares ca jucător:

Campion al României: 1998-1999, 2002-2003 (Rapid București)

Câștigător al Cupei României: 1997-1998, 2001-2002 (Rapid București)

Câștigător al Supercupei României: 2002, 2003 (Rapid București)

Finalist al Cupei Rusiei cu Spartak Moscova

Promovare în Bundesliga Austriei cu Kapfenberger SV

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