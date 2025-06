După eșecul cu Italia (0-1), tricolorii au nevoie de o victorie pentru a rămâne în cursa calificării în sferturi.



Adversarul de sâmbătă, selecționata Spaniei, este pregătit de Santi Denia (51 de ani), fost fundaș la Atletico Madrid.

Ibericul a prefațat confruntarea cu România și a surprins cu o serie de declarații emoționante despre legăturile sale cu fotbalul românesc.



„Dușmanul” tricolorilor a fost prieten cu Didi Prodan



„Îl felicit pe Daniel Pancu pentru jocul României din meciul cu Italia. Am văzut o echipă organizată, compactă. Nu îl cunosc personal pe Pancu, dar am avut un prieten foarte bun din România, Daniel Prodan. Am multe amintiri frumoase cu el din perioada Atletico”, a spus Denia la conferința de presă.



Selecționerul spaniol a mai dezvăluit că este vecin în Madrid cu Cosmin Contra, fost selecționer al primei reprezentative a României. „Locuim aproape unul de celălalt”, a punctat Denia, care a preluat echipa de tineret a Spaniei în 2022.



Spania vine după o victorie cu Slovacia (3-2), iar Denia se așteaptă la un meci greu contra României: „Au avut un parcurs bun în preliminarii. Sunt o echipă periculoasă”.