Stefanos Tsitsipas ocupă locul 51 în clasamentul ATP, la vârsta de 27 de ani, după ce a reușit să câștige primul titlu, în 2026.

Jucătorul grec s-a impus în competiția ATP 250 de la Gstaad, Elveția, după o finală cu belgianul Raphael Collignon (37 ATP), scor 6-4, 6-7 (3), 6-3.

Stefanos Tsitsipas a ajuns fotograf profesionist

Surprinzător în contextul formei recente, care l-a văzut pierzând în fața lui Novak Djokovic în minimum de seturi, în turul secund al turneului de la Wimbledon - partidă în care a câștigat doar nouă game-uri -, Tsitsipas a confirmat că se simte mai bine pe zgură, din punct de vedere competitiv, adunând patru succese consecutive, obținute în trei seturi, în competiția din Elveția.

După câștigarea trofeului, care l-a readus aproape de revenirea în top 50 ATP, într-o perioadă în care experimenta riscul ieșirii din prima sută ierarhică, Tsitsipas a declarat că a aflat ce vrea să facă după încheierea carierei în tenisul profesionist.

„Deja mă pregătesc pentru altceva,” a dezvăluit Tsitsipas, care a început să își dezvolte abilitățile de fotograf. În călătoriile făcute în jurul lumii, jucătorul grec obișnuiește să iasă cu aparatul de fotografiat și a reușit să adune colecții care au ajuns inclusiv în expoziții internaționale, între care Photo Basel.