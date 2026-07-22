Stefanos Tsitsipas ocupă locul 51 în clasamentul ATP, la vârsta de 27 de ani, după ce a reușit să câștige primul titlu, în 2026.
Jucătorul grec s-a impus în competiția ATP 250 de la Gstaad, Elveția, după o finală cu belgianul Raphael Collignon (37 ATP), scor 6-4, 6-7 (3), 6-3.
Stefanos Tsitsipas a ajuns fotograf profesionist
Surprinzător în contextul formei recente, care l-a văzut pierzând în fața lui Novak Djokovic în minimum de seturi, în turul secund al turneului de la Wimbledon - partidă în care a câștigat doar nouă game-uri -, Tsitsipas a confirmat că se simte mai bine pe zgură, din punct de vedere competitiv, adunând patru succese consecutive, obținute în trei seturi, în competiția din Elveția.
După câștigarea trofeului, care l-a readus aproape de revenirea în top 50 ATP, într-o perioadă în care experimenta riscul ieșirii din prima sută ierarhică, Tsitsipas a declarat că a aflat ce vrea să facă după încheierea carierei în tenisul profesionist.
„Deja mă pregătesc pentru altceva,” a dezvăluit Tsitsipas, care a început să își dezvolte abilitățile de fotograf. În călătoriile făcute în jurul lumii, jucătorul grec obișnuiește să iasă cu aparatul de fotografiat și a reușit să adune colecții care au ajuns inclusiv în expoziții internaționale, între care Photo Basel.
Vinde fotografii și este urmărit de peste 27,000 de persoane
Tsitsipas fotografiază sub pseudonimul „Stiopkyn”, iar imaginile sale au strâns peste 25,000 de persoane interesate de proiectele sale.
„În artă, e complet diferit. E o modalitate de a mă deconecta. Poate să devină epuizant să rămâi în același mediu, constant,” a punctat Tsitsipas pentru publicația elvețiană 24 Heures, explicând de ce a ales o desprindere, cel puțin parțială, de lumea sportului.
„De îndată ce am timp liber, urăsc să stau în fața televizorului sau pe canapea, nefăcând nimic. Pasiunea aceasta a devenit profesie. Vând lucrări și mă bucur că am ales în acest domeniu,” a adăugat Tsitsipas.
Tsitsipas, titlu ATP cucerit după încheierea colaborării cu tatăl său, Apostolos
Micind probabilitatea de a fi unul dintre sportivii care se vor acomoda cu greu la noua viață, după retragerea din activitatea profesionistă, Stefanos Tsitsipas lasă în urmă însă câteva semne de întrebare cu privire la noua activitate.
Având în vedere că în sezoanele precedente a pierdut contactul cu top 10 ATP și a ocupat, o bună parte din anul 2026, poziții în a doua jumătate a topului 100 mondial, Tsitsipas pare să fi pus tenisul în plan secund.
Titlul cucerit la Gstaad confirmă însă începutul unei reveniri de formă pentru fostul finalist de turnee majore, care și-a concediat, recent, tatăl, din postura de antrenor.