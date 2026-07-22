Jurnalist sportiv executat în stil mafiot în Italia. A fost împușcat și incendiat

Luca Esposito, jurnalist cunoscut pentru colaborările cu publicația La Citta di Salerno, postul Otto Channel, dar și pentru administrarea site-ului de știri despre fotbal Tuttosalernitana, s-a stins din viață.

În vârstă de 53 de ani, Luca Esposito a fost găsit mort într-o zonă rurală din apropiere de Eboli, o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, din Italia, care are o populație de aproximativ 37.000 de locuitori.

Conform SportsJOE, Esposito a fost ucis prin împușcare, iar poliția ar fi descoperit tuburi de cartuș în imediata apropiere a locului în care a fost găsit trupul jurnalistului, incendiat după împușcături.

Sursa menționată a mai scris că identificarea lui Esposito a fost inițial imposibilă, iar descoperirea mașinii bărbatului i-a ajutat pe anchetatori să stabilească adevărul despre cele întâmplare.

Cum l-a caracterizat șeful său, Pierluigi Melillo, directorul Otto Channel: ”Colaborator valoros, niciodată banal și întotdeauna curajos”

Pierluigi Melillo, directorul Otto Channel, a reacționat după ce a aflat vestea tristă cu privire la trecerea în neființă a angajatului său, Luca Esposito.

”Luca a fost un colaborator valoros pentru noi în calitate de comentator, cu siguranță incomod, dar niciodată banal și, mai presus de toate, întotdeauna curajos în apărarea opiniilor sale despre lumea fotbalului.

În aceste momente dificile, transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, care trece printr-o suferință atât de cumplită, și sperăm că autoritățile vor putea face lumină deplină asupra unei tragedii care provoacă o mare îngrijorare în rândul publicului, aducându-i pe cei responsabili în fața justiției.

La Otto Channel suntem profund întristați și pentru că Luca ar fi urmat să fie unul dintre comentatorii principali ai emisiunilor noastre sportive din sezonul viitor.

Alături de Annibale Discepolo, ar fi format un duo amuzant și strălucit în cadrul emisiunii dedicate fotbalului din Avellino.

Luca era extrem de popular și stârnea mereu discuții. Întreaga echipă Otto Channel și Ottopagine transmite familiei o îmbrățișare călduroasă”, a spus Pierluigi Melillo, potrivit Rai News.