Selecționerului naționalei României i s-a făcut rău în momentul în care se afla într-o ședință cu fotbaliștii înaintea meciului amical cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar” și este în stare stabilă în acest moment.

Mesajul lui Costin Ștucan pentru Mircea Lucescu în emisiunea Fața la Joc

În momentul de față Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar, iar conform comunicatului oferit de unitatea medicală s-ar putea să nu fie pe bancă la ora meciului amical cu Slovacia.

Costin Ștucan a oferit informația în timpul emisiunii Fața la Joc și i-a urat sănătate selecționerului României. Invitații din studio sunt Sorin Bontea, Alice Kapelovies și Cătălin Oprișan.

„I s-a făcut rău selecționerului Mircea Lucescu, dimineață, în cantonament, au venit două ambulanțe și a fost dus la spital. I se fac investigații în momentul acesta. Probabil că nu va pleca cu echipa națională în Slovacia, trebuia să plece în după-amiaza asta. Îi dorim multă sănătate”, a spus Costin Ștucan în emisiunea Fața la Joc.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

FRF confirmă că Lucescu rămâne selecționer, însă starea sa de sănătate ar putea împiedica deplasarea.

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.