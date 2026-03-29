Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu: selecționerul României a primit diagnosticul

Selecționerului naționalei României i s-a făcut rău în momentul în care se afla într-o ședință cu fotbaliștii înaintea meciului amical cu Slovacia.

Mircea Lucescu a fost transportat de urgență la „Spitalul Universitar” și este în stare stabilă în acest moment.

Ce problemă de sănătate ar avea Mircea Lucescu

Tehnicianul în vârstă de 80 de ani are mai multe probleme de sănătate, iar din cauza acestor probleme au existat semne de întrebare dacă va fi prezent pe bancă la meciul contra Turciei.

Mircea Lucescu a fost la Istanbul, dar problemele de sănătate au apărut în cantonamentul de la Mogoșoaia, înaintea meciului cu Slovacia.

„Il Luce” ar suferi de tahicardie ventriculară, conform golazo.ro. Această problemă medicală nu este de ignorat, pentru că poate duce la stop cardiac.

„Simptomele care apar la tahicardie ventriculară pot fi foarte variate: de la simple palpitaţii, ameţeală, bătăi rapide, slăbiciune și astenie până la stare de leșin și sincopă cu pierderea cunoștinţei”, scrie medlife.ro.

În momentul de față Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar, iar conform comunicatului oferit de unitatea medicală s-ar putea să nu fie pe bancă la ora meciului amical cu Slovacia.