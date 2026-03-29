Tehnicianul a acuzat o stare de rău în timpul unei ședințe tehnice și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ulterior, „Il Luce” a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde urmează să fie supus unor investigații amănunțite.

Presa slovacă: „Antrenorul legendar a ajuns la spital”

Incidentul a fost relatat și de presa din Slovacia, care consideră că șansele ca selecționerul României să ajungă la Bratislava pentru meciul amical sunt foarte mici.

„Situație de urgență înaintea meciului cu Slovacia. Legendarul antrenor român a leșinat și a ajuns la spital. Are șanse minime să călătorească în Slovacia”, au notat jurnaliștii de la Sport.sk.

Jerry Gane ar putea conduce echipa în meciul cu Slovacia

În acest context, există mari șanse ca Ionel „Jerry” Gane (54 de ani), secundul lui „Il Luce”, să preia conducerea echipei în meciul din Slovacia.

Jerry Gane face parte din staff-ul naționalei din februarie 2022 și a mai colaborat cu Edi Iordănescu, având o experiență bogată ca antrenor secund și principal.

Ca fotbalist, Gane și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, iar ca antrenor a debutat în 2007 la FC U Craiova 1948, apoi a mai pregătit echipe precum FC Brașov și Gaz Metan CFR Craiova.