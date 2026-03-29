În timpul ședinței tehnice de duminică, 29 martie, organizată înaintea plecării echipei naționale spre Slovacia, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Staff-ul medical a intervenit la fața locului, iar două echipaje SMURD au fost solicitate la baza de pregătire pentru a-l stabiliza. Antrenorul a fost transportat ulterior la Spitalul Universitar din București pentru monitorizare și investigații amănunțite.

Primele detalii din partea familiei

Soția antrenorului a precizat că tehnicianul nu prezenta semne de slăbiciune la începutul zilei. Vestea incidentului medical i-a fost adusă direct de fiul lor, Răzvan Lucescu.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!”, a transmis Neli Lucescu, potrivit GSP.

La începutul acestui an, Mircea Lucescu a fost internat într-un spital din Capitală pentru un tratament cu antibiotic în urma unei infecţii subcutanate. Ulterior, tehnicianul a plecat în străinătate pentru a obţine o a doua opinie privind o altă problemă medicală.

România va disputa un meci amical pe 31 martie, cu Slovacia, la Bratislava. Cel mai probabil, selecționerul nu va face deplasarea, naționala urmând să fie condusă de secundul Ionel „Jerry” Gane (54 de ani).