Seara de joi e plină de meciuri decisive pentru echipele românești în cupele europene. FCSB merge în Kosovo cu avantaj de 3-2 din tur, visând la play-off-ul Europa League, iar CFR Cluj are misiune dificilă la Braga după înfrângerea cu 1-2 din tur. CSU Craiova pare deja calificată după victoria cu 3-0 cu Spartak Trnava și se pregătește de duelul cu Başakşehir.



Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de Drita - FCSB: "Miza este mare"



Într-o ediție specială Studio Sport difuzată pe VOYO, Costin Ștucan îi are alături pe Ciprian Marica, Costel Pantilimon și Florin Gardoș, cu care analizează seara europeană a echipelor românești.



Ciprian Marica a prefatat partida FCSB: „Miza este mare și va fi o atmosferă extraordinară. Dacă nu ai suporterii alături de tine, măcar să simți sprijinul lor acolo. Forma slabă a jucătorilor și a echipei a fost evidentă, dar suporterii au fost grozavi acolo. Au fost cu adevărat buni!”

Echipa de start a lui FCSB



FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea

Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea - Șut, Chiricheș - Miculescu, Edjouma, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima - Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian

Zima - Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian Antrenor: Elias Charalambous





