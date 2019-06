Lucescu intervine dupa atacul lui Hagi la Razvan! Ce a declarat la plecarea in Italia

Lucescu a plecat azi spre Bologna pentru a sustine nationala U21 la meciul cu Germania, de maine.

Pe aeroport, Lucescu a vorbit despre schimbul de replici dintre fiul sau si Gheorghe Hagi.



"Jucatorii din nationala U21 sunt intr-un context favorabil, sunt apropiati unii de altii, au jucat impreuna si la juniori. Vor urma anii in care se vor detasa putin valoric. Sa nu uitam ca ei se confrunta cu jucatori de aceeasi varsta. Dar cand se vor confrunta cu jucatori de 32 de ani, jucatori de mare valoare internationala, vor face cu greu fata. Pot sa faca fata imediat, asa cum a spus si Razvan, 5-6 jucatori. Pe ceilalti ii asteapta acelasi lucru, dar poate putin mai tarziu. Pe Hagi il inteleg, pentru ca sunt copiii lui si spera ca toti sa joace cum si eu am sperat ca toti jucatorii de la Hunedoara, pe care i-am promovat, vor ajunge mari. Sau cu cei de la Dinamo. Au ajuns 10 la echipa nationala care a mers la Mondialul din 90. Erau 10 de la Dinamo", a spus Lucescu pentru Telekom Sport.



Gica Hagi a dat azi un comunicat in urma escaladarii conflictului dintre el si Razvan Lucescu. Seful lui PAOK a lasat de inteles ca se gandeste sa-l dea in judecata pe Hagi pentru afirmatiile pe care le-a facut! Detalii AICI.